Ζωή Παπαδοπούλου: «Προέκυψαν δυο εγκυμοσύνες φυσικά και φυσικά έφυγαν – Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες» βρέθηκε το Σάββατο η Ζωή Παπαδοπούλου, η οποία μίλησε για την καθημερινότητά της με την 3,5 ετών κόρη της, Βαλέρια, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να γίνει μαμά.

«Δεν είχα στο μυαλό μου να γίνω μαμά. Μου το ξύπνησε ο σύζυγός μου…H πρώτη μέρα στο σπίτι με το μωρό είναι ένα τελείως καινούργιο κεφάλαιο. Είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπου αλλά ταυτόχρονα και ό,τι πιο δύσκολο… Είναι πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλη ευθύνη…Εμείς κάνουμε ότι μπορούμε για να είμαστε παρόντες» είπε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια.

«Ο Θοδωρής είναι μέσα σε όλο από το πρώτο λεπτό. Αν δεν ήταν έτσι δε ξέρω πως θα μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό… Το ότι γίνεται φυσικά χωρίς να χρειαστεί να ειπωθεί το οτιδήποτε, είναι μεγάλο δώρο…», πρόσθεσε για τον σύζυγό της, Θοδωρή Πλεμμένο.

Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε: «Είχα πάρει την απόφαση με τον Θοδωρή να μην μπω στη διαδικασία εξωσωματικής. Προέκυψαν δυο εγκυμοσύνες φυσικά, και φυσικά έφυγαν. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση επειδή είχαμε ακούσει και καρδούλα. Εκεί είπα ότι δεν θα ξαναπροσπαθήσω. Όταν αποδεχτήκαμε ότι μπορεί να μην αποκτήσουμε παιδί, μετά από τρεις εβδομάδες έμεινα έγκυος στη Βαλέρια…».

«Έχω ενοχές για πολλά πράγματα που κάνω ως μαμά και για πράγματα που δεν κάνω… Είμαι παρούσα όσο μπορώ ψυχή και σώμα, με τα χιλιάδες λάθη μου και με κάτι που μπορεί να της δίνω μέσα στη μέρα και να είναι όπλο της», κατέληξε η Ζωή Παπαδοπούλου.