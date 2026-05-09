Κώστας Καζάκας: «Για το “ατύχημα” ευθύνεται η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου – 30 χρόνια μετά διόρθωσε το “λάθος” της»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κώστας Καζάκας

Ο Κώστας Καζάκας μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στην Κύπρο, όπου τελικά έζησε και έκανε καριέρα για 30 χρόνια. Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα και αναφέρθηκε στην καθοριστική παρέμβαση της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

«Στην Κύπρο βρέθηκα by accident 30 χρόνια. Για το ατύχημα ευθύνεται η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, που πήγε κατά λάθος σε μια ακρόαση που δεν ήθελαν γυναίκες. Έψαχναν νεαρό κωμικό άνδρα. Θρασύτατη η Ελισάβετ είπε ότι θα τον στείλει αύριο.

Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι μου έκλεισε ραντεβού για να πάω στην Κύπρο. Δεν είχα δουλειά. Τότε δεν ήμουν καν παντρεμένος. Πήγαμε μαζί με τη γυναίκα μου στην Κύπρο. Τα παιδιά μας εκεί γεννήθηκαν και στήθηκε από την αρχή μια ζωή», ανέφερε ο Κώστας Καζάκας.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η επαγγελματική του πορεία στο νησί ξεκίνησε τυχαία, όμως η παραμονή του στην Κύπρο εξελίχθηκε σε μια νέα ζωή. Εκεί δημιούργησε την οικογένειά του, καθώς τα παιδιά του γεννήθηκαν στην Κύπρο.

Στη συνέχεια, ο Κώστας Καζάκας αναφέρθηκε και στην περίοδο κατά την οποία σκέφτηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Όπως είπε, το 2008 επικοινώνησε ξανά με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ζητώντας της να τον ενημερώσει αν προκύψει κάποια επαγγελματική ευκαιρία.

«Η Ελισάβετ, όμως, φρόντισε να διορθώσει το “λάθος” να με στείλει. Το 2008 την πήρα τηλέφωνο και της είπα ότι “νιώθω πως κουράστηκα και θέλω να γυρίσω πίσω και αν ακούσει κάτι να μου πει”. Μου είπε ότι έχει ένα κείμενο για έναν ρόλο Αλβανού», συνέχισε ο ηθοποιός.

