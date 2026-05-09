Νέος αμερικανικός βομβαρδισμός σε σκάφος στον ανατολικό Ειρηνικό – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Νέο αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα σημειώθηκε την Παρασκευή στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, με στόχο σκάφος που φέρεται να εμπλεκόταν «σε διακίνηση ναρκωτικών». Από τον βομβαρδισμό σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ενώ ένας από τους επιβαίνοντες φέρεται ότι «επέζησε», τουλάχιστον αρχικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση για την επιχείρηση.

Το πλεούμενο χτυπήθηκε ενώ, σύμφωνα με τη SOUTHCOM, «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών». Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, δημοσιοποίησε μέσω Χ ασπρόμαυρο «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων, το οποίο δείχνει το πλήγμα και την καταστροφή του σκάφους.

On May 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/YFLQNZufRx — U.S. Southern Command (@Southcom) May 9, 2026

Ο νέος βομβαρδισμός προστέθηκε σε δεκάδες προηγούμενα πλήγματα στον ανατολικό Ειρηνικό και στην Καραϊβική. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο απολογισμός της αμερικανικής εκστρατείας «κατά των ναρκωτικών» έχει φτάσει τουλάχιστον τους 192 νεκρούς από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η SOUTHCOM ανέφερε ότι η αμερικανική ακτοφυλακή ειδοποιήθηκε για να «ενεργοποιήσει το σύστημα έρευνας και διάσωσης». Η ανακοίνωση δεν διευκρίνισε, ωστόσο, τι απέγινε ο επιζών μετά το πλήγμα.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής αποδείξεις ότι τα δεκάδες σκάφη που έχουν μπει στο στόχαστρο των βομβαρδισμών εμπλέκονταν πράγματι σε παράνομη δραστηριότητα.

Η νομιμότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται. Ειδικοί, στελέχη του ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW), καταγγέλλουν ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαπράττουν «παράνομες εξωδικαστικές δολοφονίες».