CNN: Κρίσιμο ρόλο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στην πολεμική στρατηγική του Ιράν βλέπουν οι ΗΠΑ

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής της χώρας, σε συνεργασία με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το CNN, οι ίδιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η δομή της εξουσίας στο ιρανικό καθεστώς παραμένει ασαφής. Ωστόσο, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να συμβάλλει στον τρόπο με τον οποίο η Τεχεράνη διαχειρίζεται τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια επίθεσης, στην οποία σκοτώθηκαν ο πατέρας του και αρκετοί από τους κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες της χώρας.

Η απουσία του από τη δημόσια σφαίρα συντηρεί τις εικασίες για την κατάσταση της υγείας του και για τον πραγματικό ρόλο του στην ιρανική ηγεσία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποφάσεις της Τεχεράνης παρακολουθούνται στενά από την Ουάσινγκτον.

Πηγή: CNN