ΗΠΑ: Έπληξαν δυο δεξαμενόπλοια του Ιράν και περιμένουν απάντηση

Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε χθες, Παρασκευή, δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν, την ώρα που η Ουάσιγκτον ανέμενε την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική πρόταση για διαρκή τερματισμό των εχθροπραξιών.

Τα δύο πλοία, τα οποία είχαν άδειες δεξαμενές σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, «εξουδετερώθηκαν» από μαχητικό αεροσκάφος σε θαλάσσια περιοχή που οδηγεί στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

Αποσπάσματα ασπρόμαυρων βίντεο, τα οποία δημοσιοποίησε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), δείχνουν πυκνό καπνό να βγαίνει από την πρύμνη των δύο τάνκερ. Τα πλοία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν είχαν πλέον πηδάλια.

Η κατάσταση των δύο ακυβέρνητων πλοίων δεν είχε αποσαφηνιστεί έως χθες το βράδυ.

Η Τεχεράνη κατήγγειλε στον ΟΗΕ την «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή έναν μήνα νωρίτερα.

Στρατιωτική πηγή, την οποία επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ανέφερε ότι οι Ιρανοί δεν έμειναν αδρανείς. «Έπειτα από περίοδο ανταλλαγών πυρών, οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει και έχει αποκατασταθεί η ηρεμία», είπε η ίδια πηγή.

Ανταλλαγές πυρών είχαν σημειωθεί ήδη από την Πέμπτη.

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει κρίσιμη σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων. Η κίνηση αυτή έγινε μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, ενώ προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν, ως αντίποινα, αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ανέμενε «απόψε» απάντηση των Ιρανών στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, πέραν της ανακωχής.

«Περιμένω γράμμα (σ.σ. από το Ιράν) απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον ανέμενε απάντηση από το Ιράν «εντός της ημέρας».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ απάντησε ότι η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται από τις αμερικανικές προθεσμίες. «Ακολουθούμε τις δικές μας διαδικασίες και δεν δίνουμε προσοχή στις προθεσμίες αυτές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Ιράν εξακολουθεί να μελετά την αμερικανική πρόταση.

Ο Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε εκ νέου τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν τις ΗΠΑ, ώστε να ανοίξει με ασφάλεια το στενό του Ορμούζ. Οι Ευρωπαίοι, ωστόσο, αρνούνται μέχρι στιγμής να δεσμευτούν, όσο δεν έχει συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Πετρελαιοκηλίδα 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία μεγεθύνεται, εντοπίστηκε στον Κόλπο, ανοικτά του νησιού Χαργκ του Ιράν, του σημαντικότερου πετρελαιοεξαγωγικού κόμβου της χώρας, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον έχει προκαλέσει παράλυση στη θαλάσσια κίνηση και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Το βαρέλι του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας έκλεισε, πάντως, την εβδομάδα κάτω από τα 100 δολάρια.

Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν ανέφερε χθες ότι το στενό του Ορμούζ αποτελεί για την Τεχεράνη «ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με ατομική βόμβα».

«Το να έχουμε στα χέρια μας μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μία και μόνη απόφαση, είναι μεγάλη ευκαιρία», υποστήριξε ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Παράλληλα, από τις 2 Μαρτίου, ο Λίβανος έχει μετατραπεί σε άλλο βασικό μέτωπο του πολέμου. Στη χώρα συγκρούονται ο στρατός του Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, η οποία εφαρμόζεται θεωρητικά από τις 17 Απριλίου, το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς, κυρίως στον νότο του Λιβάνου.

Αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν χθες δέκα ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και τρεις γυναίκες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Η Χεζμπολά ανέλαβε, από την πλευρά της, την ευθύνη για δύο επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων στο βόρειο Ισραήλ.

Νέος κύκλος συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου αναμένεται να διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον την ερχόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 Μαΐου. Η Χεζμπολά αντιτίθεται στις συνομιλίες, καθώς τις θεωρεί «παράδοση» άνευ όρων.

Η «εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός» αποτελεί έναν από τους βασικούς «στόχους» της κυβέρνησης του Λιβάνου στον τρίτο γύρο των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της λιβανικής διπλωματίας Γιούσεφ Ράτζι.