Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου, και αύριο, Κυριακή 10 Μαΐου, στην Αττική, λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος με την επωνυμία «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στην περιοχή της Αττικής από τις 11:25 έως τις 16:30, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθεί από τις 10:30 έως τις 14:30. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν σταδιακές και πλήρεις διακοπές κυκλοφορίας, καθώς και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους, λεωφόρους και πλατείες.

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα επηρεάσουν περιοχές των Δήμων Αχαρνών – Φυλής, Αθηναίων, Πειραιώς, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Το Σάββατο 9 Μαΐου, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν κυρίως στην περιοχή των Αχαρνών και της Φυλής. Η Αστυνομία θα διακόψει σταδιακά και πλήρως την κυκλοφορία των οχημάτων από τις 12:00 έως τις 18:00, ενώ θα απαγορεύσει τη στάση και τη στάθμευση από τις 06:00 έως τις 18:00 σε συγκεκριμένες οδούς και λεωφόρους. Η απαγόρευση αφορά και τα λοιπά ποδήλατα και τα Ε.Π.Η.Ο., με εξαίρεση τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και τα οχήματα των διοργανωτών.

Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις του Σαββάτου θα ισχύσουν στα εξής σημεία:

Ε.Ο. Φυλής – Νεοχωρακίου , από τα όρια του Νομού Αττικής έως το ύψος της οδού Φυλής, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

, από τα όρια του Νομού Αττικής έως το ύψος της οδού Φυλής, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Φυλής , στο τμήμα μεταξύ της Ε.Ο. Φυλής – Νεοχωρακίου και της οδού Νικ. Σκαλκώτα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

, στο τμήμα μεταξύ της Ε.Ο. Φυλής – Νεοχωρακίου και της οδού Νικ. Σκαλκώτα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Φυλής και Νικ. Σκαλκώτα , γύρω από τη στρογγυλή πλατεία στο σιντριβάνι.

και , γύρω από τη στρογγυλή πλατεία στο σιντριβάνι. Αιγαίου Πελάγους , στο τμήμα μεταξύ των οδών Κρητικού Πελάγους και Αχαρνών, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

, στο τμήμα μεταξύ των οδών Κρητικού Πελάγους και Αχαρνών, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αχαρνών , στο τμήμα μεταξύ των οδών Αιγαίου Πελάγους και Λιοσίων, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αιγαίου Πελάγους και Λιοσίων, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Λιοσίων , στο τμήμα μεταξύ των οδών Αχαρνών και Αρχαίου Θεάτρου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αχαρνών και Αρχαίου Θεάτρου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αρχαίου Θεάτρου , σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

, σε όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παγκάλου , σε όλο το μήκος της.

, σε όλο το μήκος της. Λεωφόρος Πάρνηθος, στο τμήμα μεταξύ της οδού Δεκελείας και του πάρκινγκ του καζίνου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επιπλέον, από τις 08:00 έως τις 18:00, θα διακοπεί σταδιακά και πλήρως η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ προς τις κεραίες, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Την Κυριακή 10 Μαΐου, οι ρυθμίσεις θα είναι πιο εκτεταμένες, καθώς θα επηρεάσουν το κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά, την παραλιακή, τα νότια προάστια και περιοχές της ανατολικής Αττικής.

Στον Δήμο Αθηναίων, η ΕΛ.ΑΣ. θα εφαρμόσει σταδιακή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, από τις 06:00 έως τις 16:00 στις εξής οδούς:

Αθ. Διάκου , σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Αμαλίας.

, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Αμαλίας. Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλατεία Συντάγματος, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Από τις 08:30 έως τις 16:00, θα ισχύσει επίσης σταδιακή και πλήρης διακοπή κυκλοφορίας, ενώ η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα εφαρμόζεται από τις 06:00 έως τις 16:00, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την Ακαδημίας, την Αρδηττού, την Ηλιουπόλεως, την Καλλιρρόης, την Καρέα, τη Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου, τη Λεωφόρο Βασ. Όλγας, τη Λεωφόρο Βασ. Σοφίας, τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, τη Λεωφόρο Συγγρού, την Πανεπιστημίου, την Πατησίων και την Πλατεία Συντάγματος.

Στην περιοχή των Δήμων Πειραιώς και Μοσχάτου – Ταύρου, η Αστυνομία θα εφαρμόσει σταδιακή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, από τις 06:00 έως τις 12:00. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Ακτή Μουτσοπούλου, στη Λεωφόρο Αλ. Παπαναστασίου, στην οδό Τζαβέλλα και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Στους Δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά και πλήρως από τις 09:30 έως τις 11:00 στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αιγέως, μετά το πρώτο τούνελ, και Βήτα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Στους Δήμους Ελληνικού – Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Κρωπίας, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 10:30 έως τις 14:00. Η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά και πλήρως σε τμήματα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, της Διαδόχου Παύλου, της Λεωφόρου Κων. Καραμανλή, της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, της Εθνάρχου Μακαρίου, της Λεωφόρου Κυπρίων Ηρώων, της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, της Λεωφόρου Ειρήνης, της Λεωφόρου Αν. Παπανδρέου, της Λεωφόρου Μ. Αντύπα, της Λεωφόρου Αθηνάς και της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου.

Στην περιοχή των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά και πλήρως από τις 08:30 έως τις 13:30, ενώ η στάση και η στάθμευση θα απαγορευτούν από τις 06:00 έως τις 13:30. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν τμήματα της Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, της Λεωφόρου Καραμανλή, της Λεωφόρου Αναβύσσου – Κερατέας, της Ε.Ο. Κουβαρά – Ρήγα – Αγ. Δημητρίου, της οδού Αυλακίου, της Λεωφόρου Πανοράματος, της Λεωφόρου Αυλακίου, της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, της οδού Καλαβρύτων, της οδού Μαρκοπούλου, της οδού Ελπίδος, της Λεωφόρου Ιπποδρόμου, της Λεωφόρου Θορικού και της οδού Γαλάζιας Ακτής.

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τα σημεία των ρυθμίσεων, ώστε να περιοριστούν τα πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, καλεί τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τους οδηγούς πατινιών να μην εισέρχονται στη διαδρομή του αγώνα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και των εθελοντών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «λόγω των ταχυτήτων των αγωνιζόμενων ποδηλάτων, παρακαλούμε για την ασφάλεια όλων, οι πεζοί, οι λοιποί ποδηλάτες και οι οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. (πατίνια) να μην εισέρχονται εντός της διαδρομής του αγώνα και να μην επιχειρούν την κάθετη διέλευση του οδοστρώματος της διαδρομής αυτού, ακολουθώντας τα σήματα και τις οδηγίες του αστυνομικού προσωπικού, καθώς και των εθελοντών».

Η Αστυνομία καλεί επίσης τους οδηγούς «για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα ανωτέρω σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων».