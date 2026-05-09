Οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους

Γεωργία Λινάρδου

Κοινωνία

Λάρισα Τέμπη δικαστήρια
Με δίωρες διακοπές εργασιών σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της πρωτεύουσας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι δικαστικοί υπάλληλοι ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια και την προστασία στους χώρους εργασίας τους μετά την επίθεση στο ισόγειο του Πρωτοδικείου.

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 13 Μαΐου

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως τη Δευτέρα 11/5 και Τρίτη 12/5 θα πραγματοποιηθούν δίωρες διακοπές εργασιών από τις 9 έως και τις 11 το πρωί σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της πρωτεύουσας.

Επιπλέον, την Τετάρτη 13/5 οι δικαστικοί υπάλληλοι θα συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των δημοσίων υπαλλήλων ενώ έχουν προγραμματίσει και συγκέντρωση στις 10 το πρωί, μπροστά από το ΣτΕ.

