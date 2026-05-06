ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 13 Μαΐου

Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 13 Μαΐου, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση στην Αθήνα, την Τετάρτη στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος και στους χώρους συγκέντρωσης που θα ορίσουν τα νομαρχιακά τμήματα σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«- Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας.

– Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

– Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση.

– Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.

– Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.

– Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

– Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

– Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση.

– Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.

– Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου.

– Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις».