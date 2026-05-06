Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Όταν γνώρισα τον σύζυγό μου, κατάλαβα από τον πρώτο μήνα ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» έδωσε η Ελεάνα Παπαϊωάννου, η οποία σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για τον σύζυγό της, Δημήτρη Βεργίνη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: «Το σημείο αναφοράς ήταν και είναι ο άνδρας μου, εδώ και 13-14 χρόνια».

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2017, ενώ το 2018 ήρθε στη ζωή το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους Θεοδώρα.

Οι τρυφερές δηλώσεις για τον σύζυγό της

Μιλώντας για την περίοδο που διανύει στη ζωή της, η Ελεάνα Παπαϊωάννου εξήγησε πως: «Είμαι σε μία από τις πιο όμορφες και ευτυχισμένες περιόδους της ζωής μου. Και στην προσωπική ζωή και στα επαγγελματικά. Περιμένουμε τη δεύτερη κόρη μας και μόλις κυκλοφόρησε το καινούργιο μου τραγούδι».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η αγαπημένη ερμηνεύτρια εξομολογήθηκε ότι: «Ήταν επιλογή να μην υπάρχει έκθεση στην προσωπική μου ζωή. Το σημείο αναφοράς ήταν και είναι ο άνδρας μου, εδώ και 13-14 χρόνια. Όταν τον γνώρισα, κατάλαβα από τον πρώτο μήνα ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου.

Δεν του το είπα φυσικά, θα είχε φύγει τρέχοντας. Όταν γνώρισα τον Δημήτρη ήμουν σε μία φάση ζωής που είχα τα μυαλά στο κεφάλι μου, ώστε να μπορώ να τον αξιολογήσω».