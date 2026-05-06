Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Όταν γνώρισα τον σύζυγό μου, κατάλαβα από τον πρώτο μήνα ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Ελεάνα Παπαϊωάννου

Συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» έδωσε η Ελεάνα Παπαϊωάννου, η οποία σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για τον σύζυγό της, Δημήτρη Βεργίνη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: «Το σημείο αναφοράς ήταν και είναι ο άνδρας μου, εδώ και 13-14 χρόνια». 

Ελεάνα Παπαϊωάννου: Η εγκυμοσύνη μιας γυναίκας και το σώμα της δεν είναι προς δημόσια κριτική και διαβούλευση

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2017, ενώ το 2018 ήρθε στη ζωή το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους Θεοδώρα.

Οι τρυφερές δηλώσεις για τον σύζυγό της

Μιλώντας για την περίοδο που διανύει στη ζωή της, η Ελεάνα Παπαϊωάννου εξήγησε πως: «Είμαι σε μία από τις πιο όμορφες και ευτυχισμένες περιόδους της ζωής μου. Και στην προσωπική ζωή και στα επαγγελματικά. Περιμένουμε τη δεύτερη κόρη μας και μόλις κυκλοφόρησε το καινούργιο μου τραγούδι». 

Ελεάνα Παπαϊωάννου: Είχα μια αποβολή πριν από περίπου 2 χρόνια και μετά είχα άρνηση να κάνω ξανά παιδί

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η αγαπημένη ερμηνεύτρια εξομολογήθηκε ότι: «Ήταν επιλογή να μην υπάρχει έκθεση στην προσωπική μου ζωή. Το σημείο αναφοράς ήταν και είναι ο άνδρας μου, εδώ και 13-14 χρόνια. Όταν τον γνώρισα, κατάλαβα από τον πρώτο μήνα ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου.

Δεν του το είπα φυσικά, θα είχε φύγει τρέχοντας. Όταν γνώρισα τον Δημήτρη ήμουν σε μία φάση ζωής που είχα τα μυαλά στο κεφάλι μου, ώστε να μπορώ να τον αξιολογήσω». 

Ελεάνα Παπαϊωάννου για την εγκυμοσύνη της: «Ήρθε ξαφνικά, σε μία ζόρικη στιγμή για εμένα»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί συμπεριφέρομαι ξανά σαν παιδί όταν συναντιέμαι με την οικογένειά μου;

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Κομισιόν: Αυτά είναι τα νέα μέτρα που προτείνει για την καταπολέμηση της φτώχειας

Μισθολογικό χάσμα: Έρχεται νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών – Τι θα προβλέπει

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Ύπνος και καρδιά: Αυτή η συνήθεια μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, σύμφωνα με νέα έρευνα
περισσότερα
21:36 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Μιχάλης Ρακιντζής για την Eurovision: «Δεν υπήρχε κάτι που να πήγε καλά – Δεν θα το έκανα ξανά, δεν ταιριάζω καθόλου»

Τον Μιχάλη Ρακιντζή υποδέχτηκαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, στο «Στούντ...
20:24 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Βάσια Παναγοπούλου: Με αναπηρικό αμαξίδιο στο τελευταίο της γύρισμα στη «Γη της Ελιάς»

Η Βάσια Παναγοπούλου ολοκλήρωσε τα γυρίσματά της για την επιτυχημένη σειρά του MEGA «Η Γη της ...
18:21 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Μιχάλης Αεράκης: «Παιδική ηλικία δεν είχα ποτέ, από 7 ετών είμαι στο καμίνι της ζωής»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ήταν την Τετάρτη 6 Μαΐου ο Μιχάλης Αεράκης. Κατά τη ...
17:40 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ρούλα Χάμου για Νότη Σφακιανάκη: «Αυτή η εσωστρέφεια που επιδεικνύει, δεν είναι ένδειξη μυστικοπάθειας»

Στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, παραχώρησε συνέντευξη η Ρούλα Χάμου. Ανάμεσα σε άλλα, μ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή