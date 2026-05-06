CENTCOM: Εξαπέλυσε πυρά κατά του ιρανικού τάνκερ «Hasna» στον Κόλπο του Ομάν – «Δεν συμμορφώθηκε» στις προειδοποιήσεις

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της άνοιξαν πυρ εναντίον του υπό ιρανική σημαία πετρελαιοφόρου «M/T Hasna», στον Κόλπο του Ομάν, καθώς το πλοίο επιχείρησε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με το πλοίο.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις εξέδωσαν πολλαπλές προειδοποιήσεις και ενημέρωσαν το υπό ιρανική σημαία πλοίο ότι παραβίαζε τον αποκλεισμό των ΗΠΑ», ανέφερε η CENTCOM, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα «απέτυχε να συμμορφωθεί».



Στην επιχείρηση αναχαίτισης συμμετείχε ένα μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 από το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln», το οποίο έπληξε το δεξαμενόπλοιο.

Η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι το πλοίο ήταν άδειο και σημείωσε πως μετά το πλήγμα «δεν κατευθύνεται πλέον προς το Ιράν».