Τραμπ: «Θα δούμε αν το Ιράν δεχθεί μια ικανοποιητική συμφωνία – Έχουμε την κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο»

Οι ΗΠΑ έχουν την κατάσταση στο Ιράν «υπό πλήρη έλεγχο», δήλωσε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, απευθυνόμενος σε μητέρες Αμερικανών στρατιωτικών.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στην τελευταία διπλωματική κινητικότητα, τονίζοντας πως η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε επαφή «με πλευρές» που επιθυμούν διακαώς μια λύση.

«Συναλλασσόμαστε με ανθρώπους που θέλουν πάρα πολύ να κλείσουν μια συμφωνία. Θα δούμε αν μπορούν ή όχι να κάνουν μια συμφωνία που θα είναι ικανοποιητική για εμάς. Έχουμε την κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ατσάλινο τείχος» ο ναυτικός αποκλεισμός

Περιγράφοντας την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων, ο Τραμπ παρομοίασε τον ναυτικό αποκλεισμό των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα ιρανικά λιμάνια με «ένα ατσάλινο τείχος από το οποίο δεν περνάει κανείς».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε πως, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν συναινέσει οικειοθελώς στον τερματισμό του πολέμου, θα αναγκαστεί να το πράξει σύντομα.

«Θα δούμε αν θα συμφωνήσουν ή όχι, και αν δεν συμφωνήσουν, θα καταλήξουν να συμφωνήσουν λίγο αργότερα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και σκέφτηκα ότι ίσως θα θέλατε να έχετε μια μικρή ενημέρωση», είπε χαρακτηριστικά.

Προτίμηση στη διπλωματία, αλλά με την απειλή όπλων

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει απειλήσει με επανέναρξη των βομβαρδισμών εάν το Ιράν απορρίψει τους όρους της συμφωνίας, η κυβέρνησή του έχει τονίσει τις τελευταίες ημέρες ότι ο ίδιος προκρίνει μια διπλωματική επίλυση της κρίσης.

Ωστόσο, η ρητορική του παραμένει αμετακίνητη ως προς το τελικό αποτέλεσμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συνθηκολόγηση της Τεχεράνης είναι, για τον ίδιο, απλώς θέμα χρόνου.

Πηγή: CNN