Ιράν: «Λίστα επιθυμιών των ΗΠΑ» η πρόταση για τερματισμό του πολέμου – Προειδοποιήσεις για επιδείνωση της κατάστασης

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ
Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: Reuters

Με έντονο σκεπτικισμό και προειδοποιήσεις υποδέχεται το Ιράν το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου, όπως αυτό δημοσιεύτηκε από τον ιστότοπο Axios.

Ανώτατα στελέχη και κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν χαρακτηρίζουν το κείμενο ως μη ρεαλιστικό, τονίζοντας ότι ορισμένοι όροι παραμένουν «απαράδεκτοι».

Ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ, εκπρόσωπος της επιτροπής εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, πήρε θέση μέσω της πλατφόρμας X, υποβαθμίζοντας τη σημασία του εγγράφου.

«Το κείμενο του Axios είναι περισσότερο μια λίστα επιθυμιών των Αμερικανών παρά μια πραγματικότητα. Ό,τι δεν κατάφεραν να πετύχουν στις απευθείας διαπραγματεύσεις, δεν θα το πετύχουν μέσω ενός χαμένου πολέμου», τόνισε.


«Το Ιράν έχει το δάχτυλό του στη σκανδάλη – αν δεν παραδοθούν και δεν προσφέρουν τις απαραίτητες παραχωρήσεις, ή αν επιχειρήσουν οποιαδήποτε αταξία, θα απαντήσουμε με σκληρότητα».

«Απαράδεκτη» πρόταση και απειλές

Την ίδια στιγμή, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ.

Επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, το πρακτορείο ανέφερε ότι το προσχέδιο περιέχει διατάξεις που κρίνονται απαράδεκτες από την ιρανική πλευρά, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον.

«Η χρήση γλώσσας απειλών κατά του Ιράν είναι αναποτελεσματική και θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση για τις ΗΠΑ».

