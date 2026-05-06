Δολοφονία στην Κρήτη: «Άμα τον δεις, είναι σαν 100 ετών – Γύριζε σε ένα σπίτι άδειο, έφυγε η χαρά του», λένε η μητέρα και η αδελφή του 54χρονου

Ελένη Φλισκουνάκη

Κοινωνία

Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη

Συγκλονισμένο παρακολουθεί από χθες (5/5) το πανελλήνιο, τις εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου, στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την Τετάρτη 6 Μαΐου, στην εκπομπή «Live News» προβλήθηκαν δηλώσεις της μητέρας και της αδελφής του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Μιλώντας στο «Live News», η μητέρα του 54χρονου είπε: «Αυτά τα τρία χρόνια ήταν δύσκολα. Δεν άνοιξε ξανά η πόρτα τους. Ούτε χτυπά, ούτε να μπω, ούτε τίποτα. Είναι κλειστή η πόρτα ερμητικά.

Δεν ανοίγει για κανέναν και για τίποτα. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω ούτε εγώ. Και με βλέπουν συνέχεια και κλαίω και δεν μπορώ να το… Ίσως να μην θέλουν να με βλέπουν να κλαίω. Σίγουρα δεν θέλουν. Και εγώ δεν μπορώ να μην κλαίω και… Έκατσα στη γωνιά μου τώρα και κλαίω μόνη μου».

«Δεν μπορώ παιδί μου να το ξεπεράσω, γιατί δεν είχε άλλο. Έμεινε μόνος του τώρα και η πρώτη του κουβέντα ήταν: “Για ποιον θα δουλεύω εγώ τώρα;”. Ούτε ξυρίστηκε ξανά, ούτε έκοψε ξανά τα μαλλιά του, ούτε ξανά… Τίποτα. Άμα τον δεις είναι σαν να είναι 100 ετών. Μαράζωσε.

Δεν πήγαινε για δουλειά, δεν έβγαινε έξω, τίποτα. Δέκα εννέα μέρες ήταν στο Βενιζέλειο και “έφυγε” το παιδί μου και έμεινε ο πατέρας του ορφανός και δεν άνοιξε ξανά η πόρτα τους. Δεν άνοιξε ξανά η πόρτα τους. Είναι συνέχεια κλειστή», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν είχαν κόντρα, αν είχαν προβλήματα, οι δύο οικογένειες, απάντησε: «Μία ιστορία είχε ακουστεί, που ήταν ψέματα. Ότι κάτι έκανε ο Κώστας μου στο παιδί που σκότωσε τον γιο του. Αυτό ήταν 100%, 1000% ψέματα». 

«Έχουμε πέσει και εμείς από τα σύννεφα αυτή τη στιγμή»

Η αδελφή του του καθ’ ομολογίαν δράστη, ανέφερε στην εκπομπή πως: «Παγωνιά, δεν μπορείς να νιώσεις κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Και για το παιδί προφανώς που “χάθηκε” και για όλο αυτό που συμβαίνει στη δική μας την οικογένεια.

Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Ήμασταν στο… Περιμέναμε το δικαστήριο να γίνει κάποια στιγμή. Εκεί είχα μείνει εγώ».

Αμέσως μετά, εξήγησε ότι: «Μόνο άνθρωποι που έχουν βιώσει τον ίδιο πόνο, μπορούν να καταλάβουν έναν γονέα που “χάνει” το μοναχοπαίδι του. Κανένας άλλος. Ούτε εγώ, ούτε εσείς που γυρίσαμε στην καθημερινότητά μας, είχαμε τα παιδάκια μας δίπλα μας, τα γέλια τους, τις χαρές τους. Αυτός δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Γύριζε σε ένα σπίτι άδειο. Έφυγε η χαρά του, η ζωή του. Φύγανε όλα». 

«Είναι σίγουρα διαφορετικά να είναι ένα ατύχημα που ήταν το δικό μας και εντελώς διαφορετικά έτσι όπως έγινε, δεν ξέρω. Λυπάμαι. Λυπάμαι πραγματικά. Πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους τους λυπάμαι. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του.

Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Δεν θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Έχουμε πέσει και εμείς από τα σύννεφα αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολη και παράξενη η θέση μας. Έχουμε “χάσει” το παιδί μας με πολύ διαφορετικό τρόπο, από αυτό τον τρόπο που “χάσανε” εκείνοι το δικό τους. Κανένας δεν πρέπει να εκδικάζει την οποιαδήποτε κατάσταση και την οποιαδήποτε υπόθεση με τέτοιον τρόπο», συνέχισε.

«Είμαι της άποψης ότι προφανώς και το παιδί, όταν έφυγαν με τον ανιψιό μου να πάνε τη βόλτα τους, να πάνε από το ένα κέντρο διασκέδασης κάπου αλλού, σίγουρα δεν σκεφτόταν ότι θα βάλω το παιδί στο αμάξι να το σκοτώσω.

Ήταν δύο παιδιά που πήγαν να διασκεδάσουν. Το ότι πήγε κάτι στραβά, πήγε στραβά και “έφυγε” ο Γιώργος από τη ζωή. Εγώ αυτό που είχα δει ήταν ότι είχε εμφανιστεί το παιδί εδώ τη βραδιά που ήμασταν στο σπίτι, πριν την κηδεία. Προφανώς η κίνησή του ήταν για συμπαράσταση», σημείωσε.

17:16 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

