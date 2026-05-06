Θρίλερ στον Πύργο: Νεκρός άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσα σε πορτ μπαγκάζ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

νοσοκομείο

Αναστάτωση επικράτησε στο Νοσοκομείο Πύργου, καθώς ένας άνδρας φέρεται να έφτασε εκεί με το αυτοκίνητό του και να έβγαλε από το πορτ μπαγκάζ έναν άλλον άνδρα, τον οποίον παρέδωσε στο προσωπικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, ο άνδρας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρός, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας κατέληξε.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι εντόπισε τον άνδρα με τα αρχικά Α.Ε. χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένο στο έδαφος έξω από καφενείο στον Πύργο, και αποφάσισε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

