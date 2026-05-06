ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμέλημα – «Έγινε τυπογραφικό λάθος»

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναστάτωση προκλήθηκε σε βουλευτές της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν παρέλαβαν τις κλητεύσεις για να παράσχουν εξηγήσεις, όπως προβλέπεται, διαπίστωσαν ότι παρότι, σύμφωνα με τη δικογραφία, ελέγχονται για πλημμελήματα, στα έγγραφα που έλαβαν οι συνήγοροί τους, αναφερόταν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργήματα.

Ακολούθησαν επικοινωνίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και οι αναφορές αυτές αποδόθηκαν σε λάθος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εστάλησαν… ορθές επαναλήψεις προς τους βουλευτές, με διορθωμένα στοιχεία.

Τι απαντά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι εκ παραδρομής της γραμματείας εστάλη κλήση σε ορισμένους εκ των βουλευτών για να δώσουν εξηγήσεις με εσφαλμένο το ποσό της φερόμενης ζημίας, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι ελέγχονται για κακούργημα αντί για πλημμέλημα.

Άμεσα ενημερώθηκε η γραμματεία για το τυπογραφικό λάθος, το οποίο διορθώθηκε, με πηγές να αναφέρουν πως πρόκειται για σφάλμα που δεν αφορά στον πυρήνα της υπόθεσης, ούτε εγείρει ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση, στις 22 Μαΐου οι 11 βουλευτές θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, και ενδέχεται αρκετοί από αυτούς να ζητήσουν νέα προθεσμία για να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς.

 

