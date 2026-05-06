Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές: Να κληθούν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σε δημοσιογράφους στο περιστύλιο της Βουλής μίλησε σήμερα Τετάρτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ανακοίνωσε ότι «η Πλεύση Ελευθερίας θα καταθέσει αύριο επίσημο αίτημα να κληθούν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλας και ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής» για την υπόθεση των υποκλοπών.

Η κ. Κωνσταντοπούλου προσκάλεσε επίσης τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν άμεσα ανάλογο αίτημα, ενώ προανήγγειλε ότι εντός της ημέρας θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι «το σκάνδαλο των υποκλοπών συγκροτεί πολλαπλά εγκλήματα, κακουργήματα, στα οποία εμπλέκεται ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης» και ότι «τα κακουργήματα αυτά περιλαμβάνουν και την κατασκοπεία».

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι βουλευτές που θα καταψηφίσουν τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που αφορά τη διερεύνηση ζητημάτων Εθνικής Ασφαλείας, θα σημαίνει ότι «κουκουλώνουν όχι απλώς μία κοινοβουλευτική και ποινική διερεύνηση, αλλά κουκουλώνουν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας, το εθνικό συμφέρον, την εθνική ασφάλεια», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα.

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε: «Η κυβέρνηση πρέπει να σκεφτεί σοβαρά πόσο ακόμη θα εκτεθεί, γιατί κάθε ενέργεια κουκουλώματος στη Βουλή συνιστά ομολογία ενοχής και εμπλοκής στα κακουργήματα που η Δικαιοσύνη θα ερευνήσει, θέλει δεν θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Και θα είμαστε εδώ».

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

 

