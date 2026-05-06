Τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: Τούμπαρε σχολικό λεωφορείο ύστερα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη στις περίπου 10 το πρωί στο Παλαιό Φάληρο, στη διασταύρωση των οδών Πρωτέως και Πλειάδων, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το σχολικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το σχολικό όχημα μετέφερε μαθητές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ κλήθηκε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την αξιολόγηση της κατάστασης των επιβαινόντων.

Παρά την ανατροπή του σχολικού λεωφορείου, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι μαθητές και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή σε νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το ατύχημα προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Η ανάρτηση του λοιμωξιολόγου Γιώργου Παπά για τον φόβο νέας πανδημίας

Ψηφιακό ευρώ: Τι διευκρίνισε ο Πιερρακάκης

Πετρέλαιο: Κάτω από τα επίπεδα των 103 δολαρίων το βαρέλι μετά το δημοσίευμα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία

Instagram: Λογαριασμός Δημιουργού ή Επιχείρησης; – Τι να επιλέξετε

Γιατί οι γαλαξίες ήταν τόσο ενεργοί στο πρώιμο σύμπαν; Οι επιστήμονες ίσως είναι κοντά στην απάντηση
περισσότερα
17:16 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Κρήτη: Την ημέρα των γενεθλίων του δολοφονήθηκε ο Νικήτας – «Η οικογένεια του 21χρονου ζούσε σε καθεστώς φόβου και απειλών»

«Η οικογένεια του 21χρονου θύματος της δολοφονικής επίθεσης στο Ηράκλειο, ζούσε επί μακρόν υπό...
16:58 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: Είχε πυροβολήσει ξανά ο 54χρονος τον 21χρονο το 2024 – Ο ξυλοδαρμός, η μήνυση και η παραβίαση των περιοριστικών όρων

Τον τρόμο φαίνεται πως βίωνε τα τελευταία χρόνια ο 21χρονος, που έπεσε θύμα δολοφονίας το απόγ...
16:40 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: Συγκλονίζει η ξαδέλφη του 21χρονου θύματος – «Ήξερε ότι θα πεθάνει, αφού τον είχαν απειλήσει»

Στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» μίλησε η ξαδέλφη του 21χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε το απόγευμα τη...
16:20 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Άγριο ξύλο στο Αγρίνιο: «Τι ομάδα είστε» – Τρεις συλλήψεις, ένας στο νοσοκομείο

Οι τρεις νεαροί άνδρες (19,20 και 23 ετών) που συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για τον ξυλοδαρμό δύο ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή