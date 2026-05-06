Τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: Τούμπαρε σχολικό λεωφορείο ύστερα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη στις περίπου 10 το πρωί στο Παλαιό Φάληρο, στη διασταύρωση των οδών Πρωτέως και Πλειάδων, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το σχολικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το σχολικό όχημα μετέφερε μαθητές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ κλήθηκε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την αξιολόγηση της κατάστασης των επιβαινόντων.

Παρά την ανατροπή του σχολικού λεωφορείου, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι μαθητές και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή σε νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το ατύχημα προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.