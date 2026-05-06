Τραγωδία στην Αίγινα: Πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι το κοριτσάκι 21 μηνών – Οι δραματικές στιγμές στο Κέντρο Υγείας και το «Τζάνειο»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγική είδηση του θανάτου ενός βρέφους 21 μηνών, στην Αίγινα, μία είδηση που έχει σκορπίσει την θλίψη στην τοπική κοινωνία του νησιού.

Το κοριτσάκι πνίγηκε όταν έτρωγε τσουρέκι, με τη μητέρα του να το μεταφέρει στην αγκαλιά της, χθες το απόγευμα, στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση του βρέφους επιδεινώθηκε και το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο «Τζάνειο», όπου, παρά το γεγονός ότι έγινε ΚΑΡΠΑ και διασωλήνωση, για 70 λεπτά, δυστυχώς, το παιδάκι δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Η ανακοίνωση

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Την 05/05/2026 και περί ώρα 19:40, προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας μητέρα, κρατώντας στην αγκαλιά της την 21 μηνών κόρη της, με αναφερόμενο επεισόδιο

πνιγμονής από κατάποση ξένου σώματος (τσουρέκι).

Από το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα. Παρά τις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες, η κατάσταση της ανήλικης επιδεινώθηκε, παρουσιάζοντας προοδευτική αναπνευστική δυσχέρεια και εν συνεχεία καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Ενημερώθηκε άμεσα το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα διακομιδή περί ώρα 20:45, με τη συνοδεία ιατρού. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε αρχικά με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Η ανήλικη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών περί ώρα 21:40, όπου καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση από ομάδα εφημερευόντων ιατρών (Αναισθησιολόγο, Καρδιολόγο και Παιδίατρο) επί χρονικό διάστημα 70 λεπτών, χωρίς δυστυχώς θετικό αποτέλεσμα.

Για το περιστατικό αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά