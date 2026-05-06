Η ατάκα του Πάρι Κουκουλόπουλου για τις δύο γυναίκες προέδρους ΚΟ στη Βουλή – ΒΙΝΤΕΟ

Στην παρουσία δύο γυναικών προέδρων κοινοβουλευτικών ομάδων αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος, τονίζοντας ότι συμβαίνει πρώτη φορά στην Ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου.

«Σε αυτή τη Βουλή έχουμε δύο γυναίκες προέδρους ΚΟ. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Η Αλέκα Παπαρήγα με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά δεν είχαν συμπέσει σε κοινοβουλευτικές περιόδους» ανέφερε ο Πάρις Κουκουλόπουλος, αμέσως μετά την ομιλία της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκας, και προτού καλέσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στο βήμα της Βουλής.

«Για να δείτε η επιμονή τι κάνει. Γιατί μου έλεγαν “είσαι η μόνη γυναίκα πρόεδρος και μας το λες”. Με την επιμονή γίναμε περισσότερες. Ο εφιάλτης κάποιων είναι να πληθύνουν ακόμη περισσότερο οι φωνές των γυναικών μέσα και έξω από τη Βουλή» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πριν ξεκινήσει την ομιλία της.

