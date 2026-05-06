Κεραμέως στον Realm 97,8: Υπάρχει ένας διαγκωνισμός μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα – Έρχεται νομοσχέδιο για το μισθολογικό χάσμα ανδρών – γυναικών

Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και το Rebrain Greece μίλησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, στον Realm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Αναφερόμενη στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, περιέγραψε τι συμβαίνει σήμερα και παρέθεσε τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την εξομάλυνση των μισθών: «Έχεις όμοιες θέσεις εργασίας και παρατηρείται το φαινόμενο ένας άνδρας να πληρώνεται περισσότερο από μία γυναίκα. Υπάρχει 13% απόκλιση στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη είναι στο 12% κατά μέσο όρο. Έχει έρθει λοιπόν μια ευρωπαϊκή οδηγία που βάζει διάφορες νέες υποχρεώσεις. Όταν έχεις όμοια θέση εργασίας και αντίστοιχες εμπειρίες και ούτω καθεξής, πρέπει μην υπάρχει μισθολογική απόκλιση».

Όπως εξήγησε, θεσπίζονται υποχρεώσεις που θα ισχύουν πριν από την πρόσληψη και μετά. «Πριν από την πρόσληψη εφεξής, θα πρέπει όλες οι προκηρύξεις που βγαίνουν να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Επίσης θα απαγορεύεται να ρωτάς το μισθολογικό ιστορικό του προσώπου. Θα υποχρεούσαι να δώσεις την αμοιβή από πριν ή το εύρος της αμοιβής. Άρα μεγαλύτερη μισθολογική διαφάνεια πριν από την πρόσληψη».

«Η Ευρωπαϊκή Οδηγία βάζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες, με την εμπειρία και άλλα…, είναι μια Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία έρχεται ως προστασία των εργαζομένων. Σημαίνει στην πράξη ενίσχυση των εργαζομένων και ειδικά των γυναικών. Γιατί έχουμε περιπτώσεις όπου πράγματι υποαμείβονται σε σχέση με τους άνδρες» ανέφερε, σημειώνοντας πως αρμόδιος για την εφαρμογή της θα είναι ο Συνήγορος του Πολίτη.

Tι είπε για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία

Σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία και τους λόγους που απαξιώνεται από την κυβέρνηση, είπε: «Όπως ξέρετε σε ό,τι νομοσχέδιο έχω φέρει, συστηματικά ενσωματώνω προτάσεις και κοινωνικών εταίρων και κομμάτων. Και βγαίνω και το ανακοινώνω. Έχω ενσωματώσει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έχω ενσωματώσει προτάσεις της Ελληνικής Λύσης, της Πλεύσης Ελευθερίας, πολλές προτάσεις, πολλών κομμάτων. Άρα το αντίθετο, εμείς θέλουμε τον διάλογο και μάλιστα τους καλώ σε διάλογο. Στο τελευταίο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, ένα μείζον ζήτημα που αφορά εκατομμύρια εργαζομένους, το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε καν στη συνάντηση που τους καλέσαμε».

«Έρχομαι στην πρόταση αυτή καθαυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλοι θέλουμε να ενισχύσουμε τους εργαζομένους. Και εμείς πρώτοι και γι’ αυτό και κάνουμε μια σειρά από πράγματα, όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Χάρη στις συλλογικές που επαναφέραμε, θα δουν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό αύξηση 20%» τόνισε.

Ερωτηθείσα γιατί δεν είναι εφαρμόσιμο αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, η υπουργός Εργασίας απάντησε: «Καταρχάς έχει παρουσιάσει διάφορες παραλλαγές. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι την Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση και λες ότι τώρα που ετοιμάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επισιτισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για την τετραήμερη εργασία. Η πρώτη παραλλαγή. Την επόμενη μέρα – αντιδρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ- έρχεται ένας περιορισμός και λέει ότι δεν το εννοούσαμε γενικά, το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή, ότι δεν το εννοούσαμε για όλες, δηλαδή το 5% των επιχειρήσεων, μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εντάσεως εργασίας, δηλαδή για παράδειγμα τουρισμός και εστίαση αποκλείονται.

Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκη της Τετάρτης. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων και αυτό είναι σοβαρό, γιατί θες να κυβερνήσεις την χώρα. Πρέπει να έχεις σχέδιο, πρέπει να έχεις πρόγραμμα και τεκμηρίωση. Δηλαδή την Τετάρτη λες, ότι τώρα που ξεκινάνε χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση, να μιλήσουμε για τετραήμερη. Και έρχεσαι την Πέμπτη, και λες φυσικά δεν αναφέρομαι στον τουρισμό και στην εστίαση. Αυτό τι είναι, δεν είναι κυβίστηση; Είναι το ακριβώς αντίθετο αυτό που είπες μια μέρα πριν».

Αναφορικά με το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ ότι αυτό εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, τόνισε: «Στη Γερμανία εφαρμόστηκε πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά το 0,0001% των επιχειρήσεων της χώρας. Δεν υπάρχει οριζόντια διάταξη, δεν υπάρχει γενική τετραήμερη εργασία. Δεν υπάρχει ανά κλάδο. Υπάρχει αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα. Πάμε με το Βέλγιο, όπου γίνεται ακριβώς που έχει η Ελλάδα και το καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία με δέκα ώρες την ημέρα. Αυτό ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες και το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι. Άρα ο κ. Ανδρουλάκης έρχεται, επικαλείται το Βέλγιο και τη διάταξη του Βελγίου που είναι αυτή την οποία ο ίδιος καταψήφισε».

«Λέει το ΠΑΣΟΚ ότι πιστεύουμε στον κοινωνικό διάλογο κλπ. Έχετε ακούσει έναν κοινωνικό εταίρο, οποιονδήποτε, να έχει στηρίξει αυτή την πρόταση; Ξέρετε ότι δεν πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία οι κοινωνικοί εταίροι. Υπάρχουν ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους μέλη της πολιτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ που βγήκαν και το κατακεραύνωσαν» τόνισε η κ. Κεραμέως, συμπληρώνοντας ότι «υπάρχει ένας σαφέστατος διαγκωνισμός μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα. Δηλαδή, ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα, αυτή είναι η ουσία».

Τι είπε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Σχετικά με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τόνισε ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο έχει δύο στόχους. «Πρώτον να προστατεύσει τους εργαζόμενους, δηλαδή να αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο που εργάζονται, να μην κάνουν υπερωρίες και να μην πληρώνονται και δεύτερον να προστατεύσει και τον υγιή ανταγωνισμό γιατί μία επιχείρηση που τα κάνει όλα όπως πρέπει και πληρώνει εισφορές εργαζομένων και μία άλλη που δεν τα κάνει όπως πρέπει, η δεύτερη νοθεύει τον ανταγωνισμό».

«Η κάρτα που πράγματι έχει ζητήματα- δηλαδή βάζει μια γραφειοκρατία, γιατί εγώ θέλω να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι- από την άλλη διαρκώς διευκολύνουμε και διαρκώς αίρουμε γραφειοκρατικά εμπόδια – έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρυσι 2,7 εκατομμύρια υπερωρίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές; Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους;» δήλωσε η κ. Κεραμέως και αναφέρθηκε στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

«Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, πάμε και την επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας -νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κλπ- σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των υπηρεσιών, καθαριότητας, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών, σε μια σειρά από νέες υπηρεσίες. Πάμε λοιπόν και αυξάνουμε τον αριθμό των εργαζομένων που θα προστατεύονται εφεξής από την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Όσα περισσότερα έσοδα έχουμε ως κράτος από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τόσο μας δίνει δημοσιονομικό χώρο για να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία, όπως το κάναμε την 1η Ιανουαρίου, με τις νέες φοροελαφρύνσεις που φέραμε, όπως το κάναμε πριν από λίγο καιρό με την αύξηση από τα 250 στα 300 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Άρα όσο μεγαλύτερη συμμόρφωση έχουμε, τόσο μας βοηθάει στο να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία» πρόσθεσε.

Για το μισθολογικό κόστος

Για το μισθολογικό κόστος, τόνισε ότι: «Eίναι αλήθεια ότι είχαμε από τα πιο υψηλά μισθολογικά κόστη επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία έχουμε μειώσει κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες τις ασφαλιστικές εισφορές, επίκειται νέα μείωση κατά μισή μονάδα από την 1/1/ 2027, κάναμε πρόσθετη μείωση σε όλες τις εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρία, νυχτερινά και αργίες. Πάντοτε θα προσπαθούμε να μειώνουμε κι άλλο το μη μισθολογικό κόστος. Είμαστε περίπου στο μέσο όρο της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά από την άλλη πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να σκεφτόμαστε και το πώς θα είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα γιατί οι εισφορές σημαίνουν και πληρωμή συντάξεων κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε».

Για το Rebrain Greece

Σχετικά με το Rebrain Greece και την επόμενη εκδήλωση που θα γίνει στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου, τόνισε: «Το Rebrain Greece είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία δύο χρόνια για να γυρίσουν τα παιδιά μας και πηγαίνουμε σε πόλεις που έχουμε πολλά τέτοια παιδιά. Δεν πηγαίνουμε μόνοι μας, πηγαίνουμε μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Έρχονται μαζί μας τώρα 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδας, οι οποίοι ψάχνουν εναγωνίως εξειδικευμένο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό.

Η επόμενη εκδήλωση είναι το Σάββατο 9 Μαΐου στο London Hilton Metropole στο κέντρο του Λονδίνου. Μένουν ακόμα λίγες θέσεις, μπορεί κανείς να μπει στο Rebrain Greece στο Υπουργείο Εργασίας και να κάνει εγγραφή για να γνωρίσει από κοντά 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους».

«Τα τελευταία 15 χρόνια, η Eurostat μας λέει ότι έχουν φύγει 730.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473.000 δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει μας λέει η Eurostat. Πώς προσπαθούμε να προσελκύσουμε πίσω τα παιδιά αυτά; Με φορολογικά κίνητρα, για παράδειγμα με μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50% για 7 χρόνια, εφόσον επιστρέφεις. Υπάρχει και μια νέα είδηση- διότι αυτό ίσχυε ως τώρα μόνο για τον ιδιωτικό τομέα. Από τώρα ισχύει και αν θες να έρθεις να εργαστείς στο Δημόσιο, αν θες να γίνεις γιατρός στο ΕΣΥ, αν θες να γίνεις ερευνητής σε δημόσιο ερευνητικό κέντρο. Επίσης, με κίνητρα κατά της γραφειοκρατίας. Πχ είσαι γιατρός στην Αγγλία και θες να έρθεις στην Ελλάδα. Προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση της ειδικότητας και της εξειδίκευσής σου. Άρα θεσπίζουμε μια σειρά από κίνητρα προκειμένου να ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας, τους συμπατριώτες μας στην απόφασή τους να επιστρέψουν», συμπλήρωσε η κ. Κεραμέως.

Σε ό,τι αφορά τη ΝΔ και την γκρίνια που υπάρχει στην ΚΟ με αφορμή και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα περιλαμβάνει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολιτικά πρόσωπα, έκανε λόγο για στοιχεία ενός γόνιμου διαλόγου, τον οποίο «επιδιώκουμε και ο οποίος αποφέρει πολύ σημαντικά, θετικά αποτελέσματα στον διάλογο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία». «Αύριο ειδικά έχουμε να συζητήσουμε και ένα μείζον ζήτημα και γι’ αυτό είναι ιστορική η αυριανή συνεδρίαση της ΚΟ. Θα συζητήσουμε το ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα Βουλή, προτείνει διατάξεις προς αναθεώρηση και αυτός ο διάλογος, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβερνώσα παράταξη ξεκινάει από το ίδιο το κόμμα και από τους ίδιους τους βουλευτές, τους πυλώνες δηλαδή του κόμματος. Αυτό θα είναι μεγάλο θέμα στην αυριανή συζήτηση, μείζονος σημασία γιατί το αμέσως επόμενο διάστημα θέλει ο Πρωθυπουργός και συνολικά η Κυβέρνηση να προχωρήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης», κατέληξε η κ. Κεραμέως.