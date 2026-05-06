Μητσοτάκης από το Αμμάν: «Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo τα Στενά του Ορμούζ»

Μήνυμα υπέρ της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και της επιστροφής στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αμμάν της Ιορδανίας, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην 5η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε κρίσιμη τη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου, σημειώνοντας ότι η κρίση έχει σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για την περιφερειακή ασφάλεια αλλά και για τις οικονομίες διεθνώς.

«Μήνυμα φιλίας και προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η τριμερής συνάντηση στέλνει «ένα πολύ σαφές και επίκαιρο μήνυμα».

«Είναι ένα μήνυμα φιλίας, είναι ένα μήνυμα συνεργασίας, είναι ένα μήνυμα αταλάντευτης προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη», ανέφερε.

Παράλληλα, εξήρε τον ρόλο του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «πυλώνα σταθερότητας» στην περιοχή και υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης του status quo στους ιερούς τόπους και της ειρηνικής συνύπαρξης των θρησκευτικών κοινοτήτων.

«Ελλάδα και Κύπρος λειτουργούν ως γέφυρα με την ΕΕ»

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος λειτουργούν ως «φυσική γέφυρα» ανάμεσα στην Ιορδανία, τη Μέση Ανατολή, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική που προωθεί η Αθήνα εντός της ΕΕ για μια «ολοκληρωμένη προσέγγιση 360 μοιρών», τονίζοντας ότι η ασφάλεια και η ευημερία της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, της συνδεσιμότητας, της άμυνας, του τουρισμού και της κλιματικής δράσης.

«Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo στα Στενά του Ορμούζ»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μετά την ένταση που έχει προκληθεί στην περιοχή.

«Θέλουμε να είμαστε πολύ σαφείς: πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, η Ελλάδα παραμένει «ένθερμος υπέρμαχος της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», θέση που, όπως υπογράμμισε, έχει εκφράσει και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.



Οι αναφορές σε Λίβανο και Γάζα

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ακόμη ότι στηρίζει την κυβέρνηση του Λιβάνου και την ανάγκη πλήρους τήρησης της εκεχειρίας, καθώς και την άσκηση κυριαρχίας από το λιβανέζικο κράτος σε ολόκληρη την επικράτειά του.

Για τη Γάζα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσει η επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου και να στηριχθεί η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Πρέπει να παραμείνουμε σταθερά προσηλωμένοι στον μοναδικό βιώσιμο δρόμο για μια διαρκή ειρήνη, που είναι η λύση των δύο κρατών», ανέφερε.