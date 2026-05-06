Κατρίνης στον Realfm 97,8: Δεν είναι ευχάριστο γεγονός η αποχώρηση Καστανίδη – Ήταν προσωπική απόφασή του που θα κριθεί από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ

Για την αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την οικονομία, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του κόμματος, Μιχάλης Κατρίνης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Ερωτηθείς αρχικά για το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις συζητήσεις που γίνονται με διάφορους ηγέτες χωρών για συνεργασία σε αμυντικό επίπεδο, είπε:

«Αυτό δεν σχετίζεται καθόλου με το ζήτημα της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι στη βορειοατλαντική συμμαχία και νομίζω ότι σωστά στηρίζει και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού δόγματος. Από κει και πέρα, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει σχέσεις πολυμερείς και πολύπλευρες με πολλές χώρες, -διπλωματικές, οικονομικές, εμπορικές- ει δυνατόν επωφελείς για τη δική μας χώρα. Και φαντάζομαι ότι σε αυτό το πλαίσιο, αξιολογούνται και όλες οι κινήσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και συνολικά της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, και από τα παραγόμενα αποτελέσματα».

«Πολλές φορές οι κινήσεις από μόνες τους δημιουργούν μια αίσθηση αισιοδοξίας και μια θετική αύρα. Σημασία έχει όμως, όταν τίθενται τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, αυτές οι χώρες, με τις οποίες θέλουμε να δομήσουμε σχέσεις, να παίρνουν και τη θέση των ελληνικών ζητημάτων», ανέφερε o Κατρίνης, φέρνοντας ως παράδειγμα το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη στάση της Ευρώπης απέναντι σ’ αυτό, και σημειώνοντας και ότι «εκ υστέρων η χώρα μας προσπάθησε να αποκαταστήσει σχέσεις τουλάχιστον με το καθεστώς της Ανατολικής Λιβύης ώστε να αποτραπεί και μια -και εκεί- αναγνώριση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου».

Υποστήριξε επίσης ότι «βλέπουμε την Τουρκία να αναπτύσσεται σε χώρες, όπως είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, με τις οποίες η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει προνομιακές σχέσεις -και οικονομικές σχέσεις αλλά και γεωπολιτικής ηγεμονίας. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα ουσιαστικά τρέχει πίσω από τις εξελίξεις».

Τι είπε για τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης

Σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου της Μέσης Ανατολής για την Ελλάδα και ερωτηθείς εάν είναι επαρκή τα μέτρα στήριξης που έχει λάβει η κυβέρνηση, τόνισε: «Σε μια έρευνα που βγήκε προχθές από μία εταιρεία, στο συγκεκριμένο ερώτημα, μόλις το 9,1% των πολιτών απαντάει ότι είναι ικανοποιημένο από τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Άρα καταλαβαίνετε, ότι είναι του εκ περισσού η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ, για το αν αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και φέρνουν αποτέλεσμα. Τώρα, στο γενικότερο ερώτημα, επειδή κάποιοι πόνταραν ότι ο πόλεμος θα είναι βραχείας διάρκειας και ότι θα είναι μια σύρραξη ολίγων ημερών, βλέπουμε ότι είναι μια σύρραξη που κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει μέχρι πότε θα διαρκέσει».

«Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι καθόλου ευχάριστες και ευοίωνες για την Ελλάδα. Ήδη όλοι οι οίκοι αξιολόγησης και διεθνείς επενδυτικοί οίκοι έχουν αναθεωρήσει και τους στόχους όσον αφορά την ανάπτυξη της Ελλάδας προς τα κάτω, αλλά και τις εκτιμήσεις για την αύξηση του πληθωρισμού της Ελλάδας. Προφανώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα που επηρεάζεται από αυτό. Όμως, με βάση τα στοιχεία της Eurostat τον Μάρτιο του 2026 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,6%, όταν στην Ευρωζώνη είναι 3%. Και στα τρόφιμα 4,1% όταν στην Ευρωζώνη είναι 2,5%.

Αποδεικνύεται ότι τελικά όλη αυτή η οικονομική αναταραχή στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη επίπτωση, άρα μεγαλύτερη επιβάρυνση στον μέσο πολίτη και στο μέσο νοικοκυριό, γιατί δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και γιατί η κυβέρνηση πάει εκ των υστέρων να πάρει κάποια μέτρα. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2026 μόνο τα επιπλέον φορολογικά έσοδα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης, από τον στόχο που έχει βάλει η κυβέρνηση, ήταν 167 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι το σύνολο της επιδότησης για το ντίζελ για τους δύο μήνες είναι κοντά στα 105 εκατομμύρια ευρώ.

Άρα, τα παίρνει η κυβέρνηση από την τσέπη των πολιτών σε ένα μήνα και εμφανίζεται στο τέλος του μήνα ο κ. Μητσοτάκης και λέει θα σας δώσω επιδότηση στο ντίζελ, από αυτά που πήρε από τους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα» πρόσθεσε ο κ. Κατρίνης, σημειώνοντας πάντως ότι «το μέτρο με το ντίζελ είναι ίσως και το μοναδικό που πραγματικά έχει αποτέλεσμα».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε ταυτόχρονα λόγο για επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι ο αριθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μειώθηκε ραγδαία το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το 2025, ενώ υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, που, όπως είπε, ελπίζει να διαψευστούν, για τον τουρισμό.

«Δηλαδή το γενικότερο κλίμα είναι δύσκολο, ενώ η Ευρώπη είναι δυσκίνητη και λέει ότι πρέπει να πάρετε μέτρα, τα οποία δεν είναι περιπτωσιολογικά κλπ, αλλά η Γερμανία έχει πάρει απόφαση να μειώσει τον φόρο στα καύσιμα, έχει πάρει πάρει απόφαση η Ισπανία, έχει πάρει η Γαλλία. Όλες οι χώρες δεν περιμένουν το Eurogroup ή την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα πλαίσιο αποφάσεων, παίρνουν σαν κράτη-μέλη κάποιες αποφάσεις» υπογράμμισε.

«Η κυβέρνηση λοιπόν πήρε κάποια μέτρα, που κοστολόγησε 500 εκατ. ευρώ, τα οποία -όχι επειδή το λέει το 9,1% που δηλώνει ικανοποιημένο αλλά επειδή είναι δύσκολη η καθημερινή πραγματικότητα για την πλειοψηφία των πολιτών-δείχνουν ότι δεν έχουν αποτέλεσμα» συμπλήρωσε και αναφέρθηκε στο ιδιωτικό χρέος.

«Διάβαζα την έκθεση Στουρνάρα που λέει ότι αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αυξήθηκαν τα χρέη, βλέπουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο να αυξάνονται. Δηλαδή ο κόσμος όχι μόνο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητας, αλλά δυστυχώς χρεώνεται όλο και περισσότερο, και αυτό δεν μπορούμε να μην το στηλιτεύσουμε, ως μια αποτυχία της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης» τόνισε ο κ. Κατρίνης.

Η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ και η αποχώρηση Καστανίδη

Σχετικά με τη διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ και σχολιάζοντας τοποθετήσεις στελεχών που κάνουν λόγο για γυρολόγους τους οποίους δεν χρειάζεται το κόμμα, τόνισε: «Ήμουν από τους πρώτους που είπα ότι πρέπει να γίνει διεύρυνση χωρίς face control. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια φάση που πρέπει να ανοίξει, πρέπει να προσελκύσει στελέχη κοινωνικά, πολιτικά και πρέπει βεβαίως να είναι εναλλακτική πολιτική πρόταση στις εκλογές, που δεν θα αργήσουν και εκτιμώ ότι θα είναι σε λίγους μήνες από τώρα. Άρα, το ΠΑΣΟΚ να διευρυνθεί και να κοιτάξει μπροστά γιατί αν κοιτάμε πίσω, φαντάζομαι πάντα θα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και κάποιες ενστάσεις. Είμαστε όμως σε μια διαφορετική πολιτική φάση από αυτή που πέρασε το ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια, που ήταν μια φάση συρρίκνωσης ποσοστών, μια φάση μαζικής αποχώρησης στελεχών ή προσέλκυσης από άλλους πολιτικούς χώρους. Ευτυχώς τώρα μπορούμε -και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έχει γίνει -να κοιτάμε το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία και βάσιμα να πιστεύουμε ότι στις επόμενες εκλογές μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τη ΝΔ και βεβαίως με πολλή δουλειά να την κερδίσουμε».

Για το «διαζύγιο» με τον Χάρη Καστανίδη, επισήμανε: «Οι αποχωρήσεις στελεχών όπως του Χάρη Καστανίδη, ενός ιστορικού στελέχους, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο γεγονός. Είναι μια επιλογή του Χάρη Καστανίδη που θα κριθεί από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης».

Ο κ. Κατρίνης είπε πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει εάν το όριο που μπήκε στις θητείες αποκλείει μόνο τον κ .Καστανίδη, σημειώνοντας πως «αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα αν ισχύει ή όχι».

«Αυτό που ξέρω είναι το γεγονός που καταγράφεται, ότι υπήρχε αποχώρηση στελέχους. Άρα δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ διέγραψε ή το ΠΑΣΟΚ εκδίωξε ένα στέλεχος. Υπήρχε μια προσωπική απόφαση και πολιτική απόφαση, η οποία θα κριθεί και από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τον κόσμο της περιφέρειας που για πάρα πολλά χρόνια τιμούσε -και αυτό βεβαίως είναι κάτι που δεν παραγράφεται- τον Χάρη Καστανίδη» κατέληξε.