Κέιτ Μίντλετον: Επιστρέφει σε επίσημες επισκέψεις στο εξωτερικό με ταξίδι στην Ιταλία

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, θα ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στην Ιταλία, στην πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο εξωτερικό μετά τη θεραπεία της για τον καρκίνο.

Το διήμερο ταξίδι της στη Ρέτζιο Εμίλια στις 13 και 14 Μαΐου θα στηρίξει την καμπάνια της για την προσχολική εκπαίδευση, ενώ θα της δώσει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη χαρακτηριστική προσέγγιση της πόλης στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών, σύμφωνα με το BBC.

Η τελευταία επίσημη βασιλική επίσκεψη της Κέιτ στο εξωτερικό ήταν τον Δεκέμβριο του 2022, όταν είχε συνοδεύσει τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στη Βοστόνη των ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε ότι η πριγκίπισσα «ανυπομονεί πολύ» για το ταξίδι.

Η προσέγγιση Ρέτζιο Εμίλια

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Παλατιού του Κένσινγκτον, η Κέιτ θα δει «από πρώτο χέρι πώς η προσέγγιση Ρέτζιο Εμίλια δημιουργεί περιβάλλοντα όπου η φύση και οι ανθρώπινες σχέσεις με αγάπη συνδυάζονται για να στηρίξουν την ανάπτυξη των παιδιών».

Η ιταλική πόλη θεωρείται παγκόσμιο σημείο αναφοράς για μια φιλοσοφία παιδικής ανάπτυξης που δίνει έμφαση:

στις προσωπικές σχέσεις

στη μάθηση μέσω παιχνιδιού

στην καθοδήγηση από τα ίδια τα ενδιαφέροντα και τον ενθουσιασμό των παιδιών

Κατά την επίσκεψή της, η πριγκίπισσα θα συναντήσει εκπαιδευτικούς, γονείς, παιδιά, τοπικούς εκπροσώπους και επιχειρηματίες.

Επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα

Το ταξίδι στην Ιταλία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην πλήρη επιστροφή της Κέιτ στα βασιλικά της καθήκοντα.

Μετά τη θεραπεία για μη γνωστοποιημένη μορφή καρκίνου, ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρίσκεται σε ύφεση της νόσου.

Η ίδια έχει μιλήσει δημόσια για τις «καλές και κακές ημέρες» της ανάρρωσής της, μετά από αυτό που έχει περιγράψει ως «μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή της».

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η Κέιτ παραμένει σταθερά μία από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες της βασιλικής οικογένειας και η επιστροφή της αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Παρότι είχε πραγματοποιήσει σύντομα ταξίδια στη Γαλλία και την Ιορδανία, καθώς και ιδιωτικές διακοπές, αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο εξωτερικό εδώ και σχεδόν τριάμισι χρόνια.

Το Κέντρο για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Η επίσκεψη στην Ιταλία θα ενισχύσει και τη διεθνή διάσταση του Κέντρου για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Βασιλικού Ιδρύματος, που δημιουργήθηκε το 2021.

Το κέντρο εξετάζει πώς δύσκολα προβλήματα της ενήλικης ζωής, όπως οι εξαρτήσεις και τα ζητήματα ψυχικής υγείας, μπορούν να έχουν βαθιές ρίζες στην παιδική ηλικία.

Την Τετάρτη, το κέντρο θα παρουσιάσει νέο οδηγό με τίτλο «Foundations for Life», ο οποίος απευθύνεται σε ανθρώπους που εργάζονται με βρέφη, μικρά παιδιά και οικογένειες και δίνει έμφαση στη σημασία της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης.

«Η ποιότητα των σχέσεών μας, με τον εαυτό μας, με τους άλλους και με τον κόσμο γύρω μας, διαμορφώνει το πόσο ασφαλείς νιώθουμε, πώς σχετιζόμαστε και πώς επεξεργαζόμαστε τις εμπειρίες μας σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας», γράφει η Κέιτ στον πρόλογο του οδηγού, ο οποίος θα παρουσιαστεί στο Πανεπιστήμιο Ανατολικού Λονδίνου.