Νιου Τζέρσεϊ: Νέο βίντεο από τη στιγμή που το αεροπλάνο της United Airlines χτυπά το φορτηγό

Νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητα από το ατύχημα που σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty του Νιου Τζέρσεϊ, όπου ένα αεροπλάνο της United Airlines χτύπησε έναν στύλο φωτισμού και ένα φορτηγό κατά την προσγείωσή του.

Στα νέα πλάνα φαίνεται καθαρά η στιγμή που το κάτω μέρος και οι ρόδες της πτήσης 169 της United Airlines προσκρούουν στον στύλο και στο φορτηγό το οποίο κινείτο στον αυτοκινητόδρομο New Jersey Turnpike και μετέφερε εμπορεύματα από έναν φούρνο.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι το Boeing 767-400 προσγειώθηκε με ασφάλεια και έφτασε από τη Βενετία της Ιταλίας. Στην πτήση επέβαιναν 221 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος.

«Η ομάδα μας αξιολογεί τις ζημιές στο αεροσκάφος», δήλωσε εκπρόσωπος της United. «Θα διεξαγάγουμε αυστηρή έρευνα για την ασφάλεια της πτήσης σχετικά με το περιστατικό και το πλήρωμά μας έχει απομακρυνθεί από την υπηρεσία ως μέρος της διαδικασίας».

Η Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί επιβατών, ενώ παρατηρήθηκαν μικρές ζημιές στο αεροσκάφος. Το προσωπικό του αεροδρομίου ηλέγξε τον διάδρομο προσγείωσης για τυχόν συντρίμμια και η κανονική λειτουργία επαναλήφθηκε γρήγορα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αρχής.

Με ελαφρά τραύματα ο οδηγός του φορτηγού

Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και έχει πλέον πάρει εξιτήριο, πρόσθεσε η Λιμενική Αρχή.

Η FAA και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε: «Αυτό είναι απαράδεκτο. Έχουμε πολύ καλά εκπαιδευμένους πιλότους. Αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί στην Αμερική, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι, σε ένα περιστατικό όπως αυτό, τα μεγάλα και τα μικρά περιστατικά, τα εξετάζουμε, τα μελετάμε και μαθαίνουμε από αυτά».

Η NTSB δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στην United Airlines να εξασφαλίσει και να παραδώσει τόσο τον καταγραφέα φωνής του πιλοτηρίου όσο και τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης για να υποστηρίξει την έρευνα.