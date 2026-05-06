Νιου Τζέρσεϊ: Νέο βίντεο από τη στιγμή που το αεροπλάνο της United Airlines χτυπά το φορτηγό

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ, ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, ΦΟΡΤΗΓΟ, ΚΑΡΕ ΚΑΡΕ

Νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητα από το ατύχημα που σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty του Νιου Τζέρσεϊ, όπου ένα αεροπλάνο της United Airlines χτύπησε έναν στύλο φωτισμού και ένα φορτηγό κατά την προσγείωσή του.

Στα νέα πλάνα φαίνεται καθαρά η στιγμή που το κάτω μέρος και οι ρόδες της πτήσης 169 της United Airlines προσκρούουν στον στύλο και στο φορτηγό το οποίο κινείτο στον αυτοκινητόδρομο New Jersey Turnpike και μετέφερε εμπορεύματα από έναν φούρνο.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι το Boeing 767-400 προσγειώθηκε με ασφάλεια και έφτασε από τη Βενετία της Ιταλίας. Στην πτήση επέβαιναν 221 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος.

«Η ομάδα μας αξιολογεί τις ζημιές στο αεροσκάφος», δήλωσε εκπρόσωπος της United. «Θα διεξαγάγουμε αυστηρή έρευνα για την ασφάλεια της πτήσης σχετικά με το περιστατικό και το πλήρωμά μας έχει απομακρυνθεί από την υπηρεσία ως μέρος της διαδικασίας».

Δείτε το νέο βίντεο:

 

Η Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί επιβατών, ενώ παρατηρήθηκαν μικρές ζημιές στο αεροσκάφος. Το προσωπικό του αεροδρομίου ηλέγξε τον διάδρομο προσγείωσης για τυχόν συντρίμμια και η κανονική λειτουργία επαναλήφθηκε γρήγορα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αρχής.

Με ελαφρά τραύματα ο οδηγός του φορτηγού

Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και έχει πλέον πάρει εξιτήριο, πρόσθεσε η Λιμενική Αρχή.

Η FAA και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε: «Αυτό είναι απαράδεκτο. Έχουμε πολύ καλά εκπαιδευμένους πιλότους. Αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί στην Αμερική, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι, σε ένα περιστατικό όπως αυτό, τα μεγάλα και τα μικρά περιστατικά, τα εξετάζουμε, τα μελετάμε και μαθαίνουμε από αυτά».

Η NTSB δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στην United Airlines να εξασφαλίσει και να παραδώσει τόσο τον καταγραφέα φωνής του πιλοτηρίου όσο και τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης για να υποστηρίξει την έρευνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 συμπληρώματα διατροφής που είναι καλό να παίρνετε μετά τα 50 – Ποια να αποφεύγετε

Στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκου

ΑΑΔΕ: Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας του Τελωνειακού Σταθμού Μαυροματίου για τη θερινή περίοδο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα για τον δείκτη

Ο Colin Angle και το στοίχημα των ρομπότ-συντρόφων – Το νέο εγχείρημα του δημιουργού της Roomba για να μειωθεί η μοναξιά τω...

Η κβαντική φάση που καταρρίπτει τους νόμους της συμμετρίας στους κρυστάλλους
περισσότερα
14:08 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Γάλλος ταυτοποιήθηκε ως κρούσμα – Είχε έρθει σε επαφή με ασθενή από το κρουαζιερόπλοιο κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Γιοχάνεσμπουργκ

Ένας Γάλλος έχει ταυτοποιηθεί ως κρούσμα χανταϊού και είναι μεταξύ των ατόμων που ήρθαν σε επα...
13:43 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Τρεις επιβάτες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο – Λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το MV Hondius

Τρεις επιβάτες, που πιστεύεται ότι έχουν προσβληθεί από τον χανταϊό, μεταφέρθηκαν από το πλοίο...
12:54 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Τουρκία: Ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από πυροβολισμούς

Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, βρέθηκε τρα...
12:36 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Μάζης στον Realfm 97,8 για Τραμπ: Χειρίζεται την κατάσταση πολύ έξυπνα και ας τον λένε τρελό, αλλοπρόσαλλο και αντιφατικό

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στην εκπομπή του Νίκ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή