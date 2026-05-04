Νιου Τζέρσεϊ: Αεροπλάνο χτύπησε φορτηγό και κολόνα φωτισμού σε αυτοκινητόδρομο κατά την προσγείωση – ΒΙΝΤΕΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αμερικανικών αρχών μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένα Boeing 767 της United Airlines χτύπησε μια κολόνα φωτισμού και ένα φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Turnpike του Νιού Τζέρσεϊ, ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο Newark Liberty για προσγείωση.

Το αεροπλάνο της πτήσης UA169, που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Βενετία της Ιταλίας με 221 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος, πετούσε εξαιρετικά χαμηλά πάνω από τον αυτοκινητόδρομο.

Πλάνα από κάμερα του φορτηγού καταγράφουν τη στιγμή που ο τροχός του αεροπλάνου εμφανίζεται έξω από το παράθυρο του οδηγού.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Η αστυνομία της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ ανέφερε ότι η προκαταρκτική έρευνα έδειξε πως ένα ελαστικό από το σύστημα προσγείωσης και «το κάτω μέρος του αεροπλάνου» χτύπησαν τόσο την κολόνα όσο και το φορτηγό.

Η κολόνα που έπεσε χτύπησε επίσης ένα τζιπ που κινούνταν στον δρόμο.

Ο Τσακ Πατεράκης, υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας H&S Bakery στην οποία ανήκει το φορτηγό, δήλωσε στο CBS Baltimore: «Ένα από τα ελαστικά του συστήματος προσγείωσης του αεροπλάνου πέρασε μέσα από το παράθυρο και το παρμπρίζ του φορτηγού».

Ο οδηγός του φορτηγού, Γουόρεν Μπόρντλεϊ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα από θραύσματα γυαλιού στο χέρι και έλαβε εξιτήριο λίγο αργότερα.

NEW: United Airlines Flight 169 hits bakery truck while landing at Newark Airport in New Jersey pic.twitter.com/D6RRHJUHUG — BNO News (@BNONews) May 3, 2026

Η επίσημη θέση της United Airlines

Παρά τη σύγκρουση, το αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια λίγο μετά τις 2 μ.μ. τοπική ώρα.

Η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Κατά την τελική προσέγγιση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Νιούαρκ, η πτήση 169 της United ήρθε σε επαφή με μια κολόνα φωτισμού. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, τροχοδρόμησε κανονικά προς την πύλη και κανένας επιβάτης ή μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε. Η ομάδα συντήρησής μας αξιολογεί τη ζημιά στο αεροσκάφος και θα διερευνήσουμε πώς συνέβη αυτό».

Έρευνες

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έχουν ξεκινήσει έρευνα.

Σημειώνεται ότι λόγω των θυελλωδών ανέμων την Κυριακή, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε στον Διάδρομο 29, τον συντομότερο από τους τρεις του αεροδρομίου, αντί για τους μεγαλύτερους διαδρόμους που χρησιμοποιεί συνήθως η συγκεκριμένη πτήση.