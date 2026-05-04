Οκλαχόμα: Τουλάχιστον 10 τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρτι που γινόταν σε κάμπινγκ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Έντμοντ της Οκλαχόμα, στις ΗΠΑ, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια πάρτι σε κάμπινγκ κοντά στη λίμνη Αρκάντια.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση του Έντμοντ, τουλάχιστον 10 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής φέροντας τραύματα από σφαίρες.

WARNING: GRAPHIC At least 4 found with gunshot wounds in car after shooting in Edmond, Oklahoma https://t.co/rj56stpvtR pic.twitter.com/AdD4rm7mK4 — Rapid Report (@RapidReport2025) May 4, 2026



Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9:00 μ.μ. τοπική ώρα και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας, της τροχαίας και πολυάριθμων ασθενοφόρων.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης συγκέντρωσης στην περιοχή.



Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, η κατάσταση της υγείας των θυμάτων ποικίλλει, ενώ ο συνολικός αριθμός των τραυματιών αναμένεται να αυξηθεί, «καθώς ορισμένα θύματα οδήγησαν μόνα τους για να λάβουν ιατρική βοήθεια. Μάλιστα, ένα θύμα οδήγησε μέχρι ένα κοντινό βενζινάδικο για να ζητήσει βοήθεια», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

🇺🇸 UPDATE: Arcadia Lake campground shooting, Edmond, Oklahoma At least 10 people hospitalized, the number is expected to rise. Suspects are still at large.pic.twitter.com/hXnWTAVyx6 https://t.co/Csj6SFnXJY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 4, 2026



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για πιθανούς υπόπτους.

Παρ’ όλα αυτά, η αστυνομία καθησυχάζει τους κατοίκους, λέγοντας πως δεν πιστεύει «ότι υπάρχει απειλή για το κοινό».