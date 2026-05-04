Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

seismos

Ισχυρός σεισμός 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Δευτέρα στην κεντρική περιοχή των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός καταγράφηκε σε εστιακό βάθος 56 χιλιομέτρων στις 08:09 π.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του δήμου Sulat και 75 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της πόλης Panalanoy, η οποία αριθμεί 189.000 κατοίκους.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές, ενώ δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τη δόνηση.

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων, Phivolcs, ανέφερε πως «αναμένονται ζημιές και μετασεισμοί από τη δόνηση».

