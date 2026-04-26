LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Πακιστάν
Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το Γραφείο του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, πέμπτος αριστερά, συναντάται με τον Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, στο κέντρο, στην Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, το Σάββατο 25 Απριλίου 2026. (Γραφείο Πρωθυπουργού του Πακιστάν μέσω AP)

Εν μέσω των αδιεξόδου των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Ιρανοί έστειλαν μια νέα ειρηνευτική πρόταση, αλλά ότι «θα μπορούσε να ήταν καλύτερη» και την απέρριψε.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 08:19 26/04/26

    ΗΠΑ: Έρευνα για νάρκες στο Ορμούζ

    Ο Τραμπ λέει ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ καθαρίζει το Στενό του Ορμούζ από ιρανικές νάρκες. Η ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδός για το πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου είναι κλειστή για τα περισσότερα πλοία και αυτό επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία.

    Οι ειδικοί λένε ότι η σάρωση για υποβρύχια εκρηκτικά θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες παρά την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

  • 08:18 26/04/26

    Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν θα επισκεφθεί ξανά το Πακιστάν

    Δημοσίευμα του κρατικού ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA, αναφέρει ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα επιστρέψει στο Πακιστάν μετά την τρέχουσα επίσκεψή του στο Ομάν, καθ’ οδόν προς τη Ρωσία.

    Το δημοσίευμα ανέφερε ότι αναμενόταν να επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ την Κυριακή και θα συναντήσει τα άλλα μέλη της αντιπροσωπείας του που είχαν μεταβεί στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις και «οδηγίες σχετικά με τα θέματα που σχετίζονται με το τέλος του πολέμου».

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι είπε στους κορυφαίους απεσταλμένους των ΗΠΑ να μην ταξιδέψουν στο Πακιστάν για να διαπραγματευτούν με το Ιράν, δηλώνοντας στο Fox News ότι «μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν». Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφυγε από το Πακιστάν το βράδυ του Σαββάτου, δήλωσαν δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι στο Associated Press.
  • «Μας έδωσαν μια πρόταση που θα μπορούσε να ήταν καλύτερη και αμέσως μόλις ακύρωσα την αποστολή, μέσα σε 10 λεπτά λάβαμε μια νέα εργασία που ήταν πολύ καλύτερη», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους το Σάββατο πριν επιβιβαστεί στο Air Force One για να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον από τη Φλόριντα.
  • Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ κατά τρεις εβδομάδες, μετά από συνομιλίες στον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση ήταν η δεύτερη διαπραγμάτευση υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών από την περασμένη εβδομάδα. Η αρχική 10ήμερη εκεχειρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ την περασμένη Παρασκευή, επρόκειτο να λήξει τη Δευτέρα.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις σε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου με έδρα την Κίνα και σε περίπου 40 ναυτιλιακές εταιρείες και δεξαμενόπλοια που εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Η κίνηση, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, υλοποιεί την απειλή της κυβέρνησης να επιβάλει δευτερεύουσες κυρώσεις σε οντότητες που συνεργάζονται με το Ιράν, σε μια προσπάθεια να διακόψει την βασική πηγή εσόδων του Ιράν – τις εξαγωγές πετρελαίου του.
  • Αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως έχουν αρχίσει να ακυρώνουν πτήσεις, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή περιορίζει την προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών και αυξάνει τις τιμές.

Το μυστικό της μακροζωίας κρύβεται στην εποχή των παγετώνων: Τι ανακαλύφθηκε για το DNA των κυνηγών-συλλεκτών

Ενοίκια 2026: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις 1+2 ενισχύσεις – Όσα πρέπει να ξέρετε για τα ποσά και τις πληρωμές

Κεφαλογιάννη: Καμία ανησυχία για τον τουρισμό – Ευρωπαϊκή πρόκληση η αύξηση του κόστους καυσίμων

Οι επιστήμονες γνωρίζουν επιτέλους πόσο παλιοί είναι οι «Δώδεκα Απόστολοι» – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

07:48 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: 31χρονος δάσκαλος ο δράστης της επίθεσης – «Πάλεψα σκληρά για να μείνω» δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

Είναι λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Ουάσινγκτον, λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατ...
06:45 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Πρόεδρος του Μεξικού για πυροβολισμούς σε εκδήλωση του Τραμπ: «Η βία δεν πρέπει ποτέ να είναι η λύση»

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ σχολίασε πως «η βία δεν πρέπει να είναι ποτέ η λύση...
05:56 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του

Οι αρχές των ΗΠΑ αναγνώρισαν τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια, ως τον...
04:44 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ο Τραμπ λέει ότι «ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη», ενώ o ίδιος βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι ένας «δράστης τ...
