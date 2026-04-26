LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι είπε στους κορυφαίους απεσταλμένους των ΗΠΑ να μην ταξιδέψουν στο Πακιστάν για να διαπραγματευτούν με το Ιράν, δηλώνοντας στο Fox News ότι «μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν». Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφυγε από το Πακιστάν το βράδυ του Σαββάτου, δήλωσαν δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι στο Associated Press.
- «Μας έδωσαν μια πρόταση που θα μπορούσε να ήταν καλύτερη και αμέσως μόλις ακύρωσα την αποστολή, μέσα σε 10 λεπτά λάβαμε μια νέα εργασία που ήταν πολύ καλύτερη», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους το Σάββατο πριν επιβιβαστεί στο Air Force One για να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον από τη Φλόριντα.
- Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ κατά τρεις εβδομάδες, μετά από συνομιλίες στον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση ήταν η δεύτερη διαπραγμάτευση υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών από την περασμένη εβδομάδα. Η αρχική 10ήμερη εκεχειρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ την περασμένη Παρασκευή, επρόκειτο να λήξει τη Δευτέρα.
- Η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις σε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου με έδρα την Κίνα και σε περίπου 40 ναυτιλιακές εταιρείες και δεξαμενόπλοια που εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Η κίνηση, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, υλοποιεί την απειλή της κυβέρνησης να επιβάλει δευτερεύουσες κυρώσεις σε οντότητες που συνεργάζονται με το Ιράν, σε μια προσπάθεια να διακόψει την βασική πηγή εσόδων του Ιράν – τις εξαγωγές πετρελαίου του.
- Αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως έχουν αρχίσει να ακυρώνουν πτήσεις, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή περιορίζει την προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών και αυξάνει τις τιμές.