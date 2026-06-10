Τουρκία: Επίθεση Ερντογάν στην αξιωματική αντιπολίτευση – «Θα φάτε ακόμα περισσότερα χαστούκια από τον λαό»

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Σφοδρή επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την Άγκυρα, μιλώντας στους βουλευτές του κόμματός του (AKP). Ο Πρόεδρος της Τουρκίας επέλεξε να σηκώσει κατακόρυφα τους τόνους, σχολιάζοντας με καυστικό τρόπο τις εσωκομματικές διεργασίες στο αντίπαλο CHP.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι το πρόβλημα της αντιπολίτευσης δεν είναι συγκυριακό αλλά βαθιά ιδεολογικό.

«Το βασικό πρόβλημα είναι η νοοτροπία τους. Αν συνεχίσετε με αυτή τη νοοτροπία, θα φάτε ακόμα περισσότερα χαστούκια από τον λαό. Αν δεν διορθώσετε τη στάση σας και δεν ακολουθήσετε μια ρεαλιστική πολιτική, θα καταλήξετε να μοιάζετε ακόμα περισσότερο με κοτσύφι που έχει φάει μούρα», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις εσωκομματικές διαμάχες στο CHP και τις δικαστικές εξελίξεις, τόνισε ότι πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της αντιπολίτευσης.

Όπως δήλωσε: «Όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη νομική διαμάχη είναι στελέχη του CHP και η δικαιοσύνη αποφάσισε με βάση τα στοιχεία».

Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι το κυβερνών κόμμα δεν θα εμπλακεί στις εσωτερικές συγκρούσεις της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στο έργο της.

«Δεν μας αφορά η εσωτερική δίνη στο CHP, εφόσον δεν επηρεάζει τη δημόσια τάξη και την πολιτική σταθερότητα», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ