Νέες απειλές Ερντογάν κατά Ελλάδας και Κύπρου: «Μην κυνηγάτε περιπέτειες, η απάντησή μας θα είναι πολύ σκληρή»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε νέες ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι απειλές αφορούν τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές τους ως «προκλητικές» και προειδοποιώντας για σκληρή απάντηση σε περίπτωση «περιπετειών».

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Διεθνή Νέα

Τουρκία Ερντογάν
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέες ευθείες απειλές εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της Αθήνας και της Λευκωσίας, στοχοποιώντας τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Ο Τούρκος Πρόεδρος επιτέθηκε στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στρατηγική τους συνεργασία με το Ισραήλ.
  • Ο Ερντογάν προειδοποίησε Ελλάδα και Κύπρο: «Μην κυνηγάτε περιπέτειες, η απάντησή μας θα είναι πολύ σκληρή».

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Σε μια νέα προσπάθεια στοχοποίησης της Αθήνας και της Λευκωσίας προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπολύοντας ευθείες απειλές με φόντο τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος AKP, ο Τούρκος Πρόεδρος επιτέθηκε στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στρατηγική τους συνεργασία με το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «προκλητικές ενέργειες» και προειδοποιώντας τις δύο χώρες να μην εμπλακούν σε «περιπέτειες» στην περιοχή.

Στην ομιλία του, ο Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή πλευρά, σε συνεργασία με το Ισραήλ, έχουν συγκροτήσει μια συμμαχία που στρέφεται κατά της τουρκικής και μουσουλμανικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Μην κυνηγάτε περιπέτειες – Υπεργολάβοι του Σιωνισμού»

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Κύπρο και τη Μεσόγειο, ο Τούρκος Πρόεδρος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα οξύτατους τόνους.

«Είμαστε πολύ καλά ενήμεροι για τον απώτερο στόχο της αυταπάτης της “Γης της Επαγγελίας”. Με την άδεια του Θεού, δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ αυτό. Βλέπουμε και παρακολουθούμε τις προσπάθειες να ανάψει μια σπίθα διχόνοιας στη Μεσόγειο και την Κύπρο», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το En Son Haber.

Όπως μεταδίδει το OnTurk TV, ο Ερντογάν πρόσθεσε: «Έχουν αναλάβει ρόλο υπεργολάβου του Σιωνισμού και κυνηγούν υποτιθέμενες φρούδες ελπίδες στην Ανατολική Μεσόγειο. Το λέω πολύ ξεκάθαρα, κανείς δεν πρέπει να κυνηγάει περιπέτειες και κανείς δεν πρέπει να σέρνεται πίσω από το σιωνιστικό δίκτυο σφαγής. Εάν γίνει απόπειρα κατά των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πάρα πολύ σκληρή».

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει»

Συνεχίζοντας το κρεσέντο του κατά του Ισραήλ, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η συνεχιζόμενη ισραηλινή πολιτική αποτελεί απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα σε δράση.

«Εάν δεν σταματήσει ο ισραηλινός τραμπουκισμός, τις συνέπειες θα τις υποστεί ολόκληρη η περιοχή και όλη η ανθρωπότητα. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει. Αυτό είναι το καθήκον της ανθρωπότητας και του ανθρωπιστικού μετώπου, και δεν πρέπει να επιτραπεί στην ιστορία να επαναληφθεί».

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