Να μ’ αγαπάς: Ο Μιχάλης παραδέχεται τον βιασμό της Ζωής

Ο Μιχάλης παραδέχεται τον βιασμό της Ζωής, γεγονός που προκαλεί σοκ και οριστική ρήξη με τα παιδιά του. Παράλληλα, ο Θεόφιλος κάνει πρόταση γάμου στη Βέρα, μια εξέλιξη που απειλεί να προκαλέσει σεισμό στην οικογένεια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μιχάλης παραδέχεται τον βιασμό της Ζωής, προκαλώντας σοκ και οριστική ρήξη με τα παιδιά του.
  • Ο Θεόφιλος κάνει πρόταση γάμου στη Βέρα, μια εξέλιξη που απειλεί να προκαλέσει σεισμό στην οικογένεια.
  • Παράλληλα, ο Χάρης συγκινεί την Κατερίνα αναλαμβάνοντας τις σπουδές του Γάκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η σειρά «Να μ’ αγαπάς», έρχεται απόψε στις 20:00. Ο Θεόφιλος κάνει πρόταση γάμου στην Βέρα…

Η Ζωή συναντά τον Μιχάλη παρουσία του Λευτέρη και της Φωτεινής και οι πιο σκοτεινές αλήθειες του παρελθόντος βγαίνουν στο φως. Ο Μιχάλης παραδέχεται τον βιασμό της Ζωής, προκαλώντας σοκ και οριστική ρήξη με τα παιδιά του.

Παράλληλα, ο Χάρης συγκινεί την Κατερίνα αναλαμβάνοντας τις σπουδές του Γάκη, ενώ ο Μάκης και ο Χάρης κάνουν ένα σημαντικό βήμα ως αδέλφια.

Την ίδια ώρα, ο Θεόφιλος κάνει πρόταση γάμου στη Βέρα, μια εξέλιξη που απειλεί να προκαλέσει σεισμό στην οικογένεια.

Δείτε το trailer:

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