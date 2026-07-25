Η Realnews αυτής της Κυριακής

Με τίτλο: «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό «άδειασμα» για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη «Γαλάζια Πατρίδα» στο προσκήνιο με το «Oruc Reis» και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος.

– Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και τη NAVTEX ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του casus belli, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο, όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

– Πρόσθετο εκνευρισμό στον γιαλαντζί σουλτάνο και τριγμούς στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην αντλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατ. ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι.

– Τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ.

– Αλέξης Τσίπρας: Άνοιγμα στην Κεντροαριστερά. Η προσεκτική μετακίνηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τα πυρά από τους πρώην συντρόφους του.

– Μεταναστευτικό: Φρένο στις ροές, άλμα στις επιστροφές. Πώς άλλαξαν τα δεδομένα με το δόγμα «επιστροφή ή φυλακή». Θεαματική πτώση κατά 27% στις θαλάσσιες αφίξεις μέσα στις τελευταίες εβδομάδες.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Παύλος Μαρινάκης, Κώστας Τσουκαλάς.

– Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. «Ο μπαμπάς δεν απαντά!». Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης, για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η Αστυνομία.

– Φόνος στη Σύρο: Ο καβγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η Αστυνομία.