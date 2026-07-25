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Γιάννης Στάνκογλου: «Χρόνια πολλά κατσαριδάκι μου…» – Οι ευχές στην κόρη του για τα γενέθλιά της

Ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου ευχήθηκε δημόσια στην κόρη του για τα γενέθλιά της, κάνοντας μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Η ανάρτηση περιλάμβανε μια φωτογραφία της κόρης του από την παιδική της ηλικία και συνοδευόταν από συγκινητικές ευχές. 

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Γιάννης Στάνκογλου
Φωτογραφία: Instagram/yiannisstankoglou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα γενέθλιά της έχει το Σάββατο 25 Ιουλίου, η κόρη του Γιάννη Στάνκογλου. Ο αγαπημένος ηθοποιός θέλησε να ευχηθεί και δημοσίως στην κόρη του, μέσα από μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.
  • Στη δημοσίευσή του, ο καλλιτέχνης ανέβασε μία φωτογραφία της κόρης του, από όταν ήταν ακόμα νήπιο, τραβηγμένη σε καλοκαιρινό ταξίδι με πλοίο.
  • Πάνω στη φωτογραφία, ο Γιάννης Στάνκογλου έχει γράψει: «Χρόνια πολλά ομορφιά μου!!!», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής του αναφέρει: «Χρόνια πολλά κατσαριδάκι μου… Σε λατρεύω!!!».

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Τα γενέθλιά της έχει το Σάββατο 25 Ιουλίου, η κόρη του Γιάννη Στάνκογλου. Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης έχει αποκτήσει δύο παιδιά, από τον γάμο του με τη σκηνοθέτιδα Αλίκη Δανέζη-Knutsen: την Φοίβη, η οποία γεννήθηκε το 2009 και τον Φίλιππο, ο οποίος ήρθε στον κόσμο το 2014.

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Ο αγαπημένος ηθοποιός θέλησε να ευχηθεί και δημοσίως στην κόρη του, μέσα από μία πολύ τρυφερή ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Στη δημοσίευσή του, ο καλλιτέχνης ανέβασε μία φωτογραφία της κόρης του, από όταν ήταν ακόμα νήπιο. Το στιγμιότυπο φαίνεται πως έχει τραβηχτεί καλοκαίρι, στη διάρκεια κάποιου ταξιδιού τους με πλοίο.

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Πάνω στη φωτογραφία, ο Γιάννης Στάνκογλου έχει γράψει: «Χρόνια πολλά ομορφιά μου!!!».

Επιπλέον, στη λεζάντα της ανάρτησής του αναφέρει: «Τόση αγάπη που να χωρέσει… Χρόνια πολλά κατσαριδάκι μου… Σε λατρεύω!!!». 

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