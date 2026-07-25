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Ναταλί Κάκκαβα: «Είσαι η μεγάλη μου αγάπη, το στήριγμά μου στις χαρές και στις δυσκολίες» – Οι δημόσιες ευχές στον Γρηγόρη Γκουντάρα για τα γενέθλιά του

Η Ναταλί Κάκκαβα ευχήθηκε δημόσια στον σύζυγό της, Γρηγόρη Γκουντάρα, για τα γενέθλιά του, μέσω ανάρτησης στο Instagram, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2010 και έχει αποκτήσει δύο γιους, τον Οδυσσέα και τον Μάρκο.

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Ναταλί Κάκκαβα Γρηγόρης Γκουντάρας
Φωτογραφία: Instagram/n.kakkava
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ναταλί Κάκκαβα ευχήθηκε δημοσίως στον Γρηγόρη Γκουντάρα για τα γενέθλιά του, μέσω ανάρτησης στο Instagram.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2010 και έχουν αποκτήσει δύο γιους.
  • Στο μήνυμά της, η παρουσιάστρια τον αποκάλεσε «η μεγάλη μου αγάπη, το στήριγμά μου στις χαρές και στις δυσκολίες».

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Η Ναταλί Κάκκαβα μέσα από ένα post της στο Instagram, το Σάββατο 25 Ιουλίου, θέλησε να ευχηθεί δημοσίως στον Γρηγόρη Γκουντάρα, για τα γενέθλιά του. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2010. Στη διάρκεια της κοινής τους ζωής, έχουν αποκτήσει δύο γιους: τον Οδυσσέα και τον Μάρκο.

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Στην ανάρτησή της, η Ναταλί Κάκκαβα κοινοποίησε μία κοινή της φωτογραφία με τον Γρηγόρη Γκουντάρα, στην οποία τους βλέπουμε να ποζάρουν χαμογελαστοί.

Η παρουσιάστρια στο μήνυμά της προς τον σύζυγό της, έχει γράψει: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου… Κάθε χρόνος που περνάει είναι μια ακόμη ευλογία, γιατί σε έχουμε στη ζωή μας. Είσαι ο άνθρωπός μου, ο άντρας μου, η μεγάλη μου αγάπη, το στήριγμά μου στις χαρές και στις δυσκολίες.

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Σ’ ευχαριστώ για όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί, για κάθε στιγμή, για κάθε χαμόγελο, για κάθε μάχη που δώσαμε χέρι χέρι. Εύχομαι ο δρόμος της ζωής μας να συνεχίσει να είναι κοινός, γεμάτος υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές, μέχρι τα βαθιά μας γεράματα.

Σε λατρεύω, σήμερα περισσότερο από χθες και λιγότερο από αύριο. Χρόνια πολλά, καρδιά μου!». 

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