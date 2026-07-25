Φωτιά στην Κέρκυρα: Επιχειρούν και εναέρια μέσα – Δείτε βίντεο

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα στην Κέρκυρα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 4 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κέρκυρας.
Για σήμερα, η Κέρκυρα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ( κατηγορία 3)
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.