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Φωτιά στην Κέρκυρα: Επιχειρούν και εναέρια μέσα – Δείτε βίντεο

Φωτιά στην Κέρκυρα: Επιχειρούν και εναέρια μέσα – Δείτε βίντεο

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Κέρκυρα- φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε σήμερα 25 Ιουλίου 2026, στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα στην Κέρκυρα, με το Πυροσβεστικό Σώμα να κινητοποιεί άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
  • Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 4 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κέρκυρας.
  • Η Κέρκυρα έχει σήμερα υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση  στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα στην Κέρκυρα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Ιουλίου 2026, περίπου στις  11:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης  ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 4 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κέρκυρας.

Για σήμερα, η Κέρκυρα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ( κατηγορία 3)

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

 

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