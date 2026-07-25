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Σύρος: Έγινε η αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος – Ψάχνουν το κίνητρο της δολοφονίας οι Αρχές, στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις της διασώστριας

Με εισαγγελική εντολή, το ζευγάρι που συνελήφθη για την ανθρωποκτονία στη Σύρο μεταφέρθηκε στο σπίτι του στην Άνω Σύρο για αναπαράσταση των κινήσεων, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι ισχυρισμοί τους συμβαδίζουν με τα ευρήματα. Οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν το κίνητρο της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας και εξετάζουν τις τελευταίες της κινήσεις, ενώ οι συλληφθέντες επιμένουν σε αυτοάμυνα λόγω απόπειρας ληστείας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ζευγάρι που έχει συλληφθεί για την υπόθεση ανθρωποκτονίας στη Σύρο μεταφέρθηκε στο σπίτι όπου σημειώθηκε το περιστατικό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναπαράσταση όλων των κινήσεων των εμπλεκομένων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι ισχυρισμοί τους συμβαδίζουν με τα ευρήματα της έρευνας.
  • Παράλληλα, τα στελέχη της Ασφάλειας συνεχίζουν να εξετάζουν το περιβάλλον της 41χρονης διασώστριας, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί βρέθηκε έξω από το σπίτι του ζευγαριού. Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά το κίνητρο.
  • Ο 41χρονος και η 30χρονη σύντροφός του επιμένουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας πως δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας. Ο ισχυρισμός αυτός δεν φαίνεται πως έχει πείσει τις Αρχές, οι οποίες αναζητούν νέες μαρτυρίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με χθεσινή εισαγγελική εντολή, το ζευγάρι που έχει συλληφθεί για την υπόθεση ανθρωποκτονίας στη Σύρο, μεταφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου (25/7) στο σπίτι όπου σημειώθηκε το περιστατικό στον οικισμό της Άνω Σύρου, κάτω από τον καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναπαράσταση όλων των κινήσεων των εμπλεκομένων και να διαπιστωθεί εάν οι ισχυρισμοί τους συμβαδίζουν με τα ευρήματα της έρευνας.

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Λίγο μετά τις 7 το πρωί οι αστυνομικοί συνόδευσαν πρώτα την σύντροφο του 41χρονου στο σπίτι, όπου εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό και στη συνέχεια τον ίδιο.

Αυτό συνέβη, διότι οι αστυνομικές και εισαγγελικές Aρχές θα πρέπει να “δέσουν” την υπόθεση και να καταλήξουν σε ένα ασφαλές πόρισμα για το τι ακριβώς συνέβη χωρίς να υπάρχουν κενά. Γι’ αυτό ακριβώς και δεν ασκήθηκε διώξη χθες σε βάρος των δύο συλληφθέντων, οι οποίοι παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι στο πλαίσιο της προανάκρισης. Εξελίξεις αναμένονται εντός της ημέρας, ώστε να ξεκαθαριστεί και ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση.

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Αναπάντητο το ερώτημα γιατί βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού η 41χρονη διασώστρια

Παράλληλα, τα στελέχη της Ασφάλειας συνεχίζουν να εξετάζουν το περιβάλλον της 41χρονης διασώστριας η οποία έχασε τη ζωή της, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί βρέθηκε έξω από το σπίτι του ζευγαριού το μοιραίο απόγευμα της περασμένης Πέμπτης.

Από την πλευρά τους, ο 41χρονος και η 30χρονη σύντροφός του επιμένουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας, σύμφωνα με το cyclades24.gr, πως δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας, ισχυρισμός ο οποίος δεν φαίνεται πως έχει πείσει τις Aρχές. Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά το κίνητρο που είχε το θύμα για να επισκεφθεί το σπίτι του ζευγαριού.

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Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι τελευταίες κινήσεις της 41χρονης

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, από τις καταθέσεις προσώπων του περιβάλλοντος της διασώστριας, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν οικονομικές συναλλαγές ή διαφορές με το ζευγάρι, σενάριο που είχε αρχικά διατυπωθεί.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν νέες μαρτυρίες από ανθρώπους που γνώριζαν την 41χρονη, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είχε παρουσιάσει κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα ή εάν είχε εκφράσει φόβους ή ανησυχίες.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, την πόρτα του σπιτιού φέρεται να άνοιξε στο θύμα η σύντροφος του 41χρονου. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ακολούθησε λογομαχία και επίθεση σε βάρος της γυναίκας με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.

Ο 41χρονος, ακούγοντας τις φωνές, φέρεται να πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και να τραυμάτισε τη διασώστρια στην πλάτη. Το επεισόδιο συνεχίστηκε έξω από την κατοικία, όπου, σύμφωνα με την έρευνα, ακολούθησε καταδίωξη.

Οι αστυνομικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας εκτόξευσε αντικείμενα εναντίον της 41χρονης, μεταξύ των οποίων μια γλάστρα που την χτύπησε στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε και με καρέκλα. Λίγο αργότερα η γυναίκα κατέρρευσε και υπέκυψε στα τραύματά της.

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