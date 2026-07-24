Σύρος: Τι αποκαλύπτει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας – «Ήταν η ζωή μου – Δεν είχε περιουσιακά στοιχεία»

Ο πρώην σύζυγος της δολοφονημένης διασώστριας του ΕΚΑΒ μετέβη άρον άρον από την Αθήνα στη Σύρο για να καταθέσει και να συναντήσει τα δύο ανήλικα παιδιά τους, εκφράζοντας τον βαθύ του σοκ για την τραγωδία. Αποκάλυψε ότι η πρώην σύζυγός του δεν είχε περιουσιακά στοιχεία και πως η οικογένεια του θύματος και του 41χρονου δράστη είχαν συγγενική σχέση μέσω των πρώην συζύγων τους

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΣΥΡΟΣ
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Άρον άρον πήγε από την Αθήνα στη Σύρο ο πρώην σύζυγος της δολοφονημένης διασώστριας του ΕΚΑΒ για να δώσει κατάθεση και να συναντήσει τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Εμφανώς ψυχολογικά καταβεβλημένος από την τραγωδία, μίλησε στο Star όπου είπε ότι έχει μείνει άναυδος με όσα έχουν γίνει.

Σύρος: Ο δράστης της δολοφονίας είχε καταγγείλει διάρρηξη στο σπίτι του πριν από μία εβδομάδα – Το Σάββατο η αναπαράσταση του εγκλήματος – ΒΙΝΤΕΟ

«Η ζωή μου ήτανε, το λέω και το εννοώ. Ό,τι έκανα, το έκανα για εκείνη και για τα παιδιά. Ήμασταν μαζί 22 χρόνια. Δεν ήταν άνθρωπος βίαιος, της άρεσε να βοηθάει. Τώρα τι μπορεί να έγινε στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου, δεν μπορώ να το ξέρω», είπε αρχικά.

Σήμερα Παρασκευή κανονικά η οικογένεια θα γιόρταζε τα γενέθλια της κόρης τους. Ετοίμαζαν τούρτα, όμως αντί για χαμόγελα υπάρχει πένθος και αμέτρητα «γιατί».

«Από τη στιγμή που έχεις κατέβει (στη Σύρο) για έναν λόγο, για να κάνεις τα γενέθλια της κόρης σου την επόμενη μέρα… Σήμερα η κόρη μου γίνεται 12. Ποιος ο λόγος και γιατί να πας εκεί; Κάτι πρέπει να έχει προηγηθεί… Δεν έχει περιουσιακά στοιχεία η γυναίκα μου, ένα σπίτι που μένει με τους γονείς της», επεσήμανε.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως το θύμα και ο 41χρονος δεν ήταν άγνωστοι:

«Η πρώην γυναίκα αυτού που τη σκότωσε έχει παντρευτεί τον πρώτο ξάδελφο της γυναίκας μου και τα παιδιά μας κάνανε παρέα. Ειπώθηκε και αυτό, ότι μπορεί να είχαν ερωτική σχέση, και πάλι δεν μπορώ να το ξέρω. Υπήρχε κάποιο αγκάθι, κάτι που την απασχολούσε; Δεν ήταν άνθρωπος που τα έλεγε και όλα, όπως και εγώ. Μπορεί και εκείνη να μου έκρυβε κάποια πράγματα, μην τυχόν και με ενοχλήσει».

«Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ παρά η γυναίκα μου. Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ. Τώρα μου άφησε ένα βάρος, το οποίο δεν μπορώ να το διαχειριστώ κατάλληλα… Τα παιδιά θα μείνουν μαζί μου. Τα παιδιά από εδώ και μπρος θα είναι μαζί μου. Να αποδοθεί δικαιοσύνη, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τους γονείς της. Δεν αφαιρείς έτσι μια ζωή. Τι θα παραδώσεις;».

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ