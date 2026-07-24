Πεσμένο δέντρο στην Πανεπιστημίου – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Το μπουρίνι που έπληξε την Αττική σήμερα Παρασκευή αργά το απόγευμα προκάλεσε αρκετές ζημιές και πτώσεις δέντρων, με την πυροσβεστική να επεμβαίνει σε πολλά σημεία. Ένα πεσμένο δέντρο στην οδό Πανεπιστημίου, φωτογραφία αναγνώστη, αναδεικνύει τη σφοδρότητα του κύματος κακοκαιρίας που χτύπησε την πρωτεύουσα, ενώ πανελλαδικά το Πυροσβεστικό Σώμα είχε δεχτεί 210 κλήσεις

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Πτώση δέντρου στην Πανεπιστημίου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το μπουρίνι που έπληξε και την Αττική σήμερα Παρασκευή αργά το απόγευμα προκάλεσε αρκετές ζημιές, αλλά και πτώσεις δέντρων.
  • Αναγνώστης του enikos έστειλε φωτογραφία με δέντρο που έπεσε από τους θυελλώδεις ανέμους στην οδό Πανεπιστημίου, ενδεικτικό της σφοδρότητας του κύματος κακοκαιρίας.
  • Συνολικά 210 κλήσεις είχαν δεχτεί τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω των ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το μπουρίνι που έπληξε και την Αττική αργά το απόγευμα σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, προκάλεσε αρκετές ζημιές, αλλά και πτώσεις δέντρων, με την πυροσβεστική να σπεύδει σε πολλά σημεία σε όλο το λεκανοπέδιο, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας.

Κακοκαιρία: Δέντρο έπεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στα Σεπόλια – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Αναγνώστης του enikos.gr έστειλε φωτογραφία με δέντρο που έπεσε από τους θυελλώδεις ανέμους στην οδό Πανεπιστημίου, ενδεικτικό της σφοδρότητας με την οποία το κύμα κακοκαιρίας χτύπησε την πρωτεύουσα.

Σημειώνεται ότι 210 κλήσεις είχαν δεχτεί τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Επικράτειας του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι το απόγευμα σήμερα Παρασκευή, λόγω των ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Πτώση δέντρου στην Πανεπιστημίου

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ