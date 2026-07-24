Πεσμένο δέντρο στην Πανεπιστημίου – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Το μπουρίνι που έπληξε και την Αττική αργά το απόγευμα σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, προκάλεσε αρκετές ζημιές, αλλά και πτώσεις δέντρων, με την πυροσβεστική να σπεύδει σε πολλά σημεία σε όλο το λεκανοπέδιο, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας.

Αναγνώστης του enikos.gr έστειλε φωτογραφία με δέντρο που έπεσε από τους θυελλώδεις ανέμους στην οδό Πανεπιστημίου, ενδεικτικό της σφοδρότητας με την οποία το κύμα κακοκαιρίας χτύπησε την πρωτεύουσα.

Σημειώνεται ότι 210 κλήσεις είχαν δεχτεί τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Επικράτειας του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι το απόγευμα σήμερα Παρασκευή, λόγω των ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.