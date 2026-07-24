Κακοκαιρία: Δέντρο έπεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στα Σεπόλια – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Προβλήματα άφησε πίσω του το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) την Αττική.
Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί 152 κλήσεις για κοπές δέντρων και 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.
Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια του λεκανοπεδίου.
Έντονα τα φαινόμενα στα Σεπόλια, έπεσε δέντρο
Οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να πέσει ένα δέντρο πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, στα Σεπόλια, προκαλώντας υλικές ζημιές, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr.