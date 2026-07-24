Κακοκαιρία: Δέντρο έπεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στα Σεπόλια – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Αττική το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) άφησε πίσω του προβλήματα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να δέχεται 152 κλήσεις για κοπές δέντρων και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια. Στα Σεπόλια έπεσε ένα δέντρο σε σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας υλικές ζημιές.

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Κοινωνία

δέντρο Σεπόλια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προβλήματα άφησε πίσω του το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) την Αττική.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί 152 κλήσεις για κοπές δέντρων και 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.
  • Οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να πέσει ένα δέντρο πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, στα Σεπόλια, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προβλήματα άφησε πίσω του το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) την Αττική.

Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί 152 κλήσεις για κοπές δέντρων και 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια του λεκανοπεδίου.

Έντονα τα φαινόμενα στα Σεπόλια, έπεσε δέντρο

Οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να πέσει ένα δέντρο πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, στα Σεπόλια, προκαλώντας υλικές ζημιές, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr.

Τα καιρικά φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα στα Σεπόλια, όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Meteo Hellas:

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