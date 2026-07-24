Έφεσος: Το μυστήριο με την ταφή δύο βρεφών σε εγκαταλελειμμένη ρωμαϊκή τουαλέτα στο ιερό της Αρτέμιδος

Μια αναπάντεχη αρχαιολογική ανακάλυψη στην Έφεσο έρχεται να ανατρέψει τα όσα γνωρίζαμε για τις ταφικές συνήθειες του παρελθόντος.

Στο φως ήρθε μια διπλή ταφή βρεφών της βυζαντινής περιόδου, η οποία εντοπίστηκε μέσα σε μια εγκαταλελειμμένη ρωμαϊκή τουαλέτα στο ιερό της Αρτέμιδος.

Το εύρημα αυτό προκαλεί έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς αμφισβητεί τις μέχρι τώρα θεωρίες για τον τρόπο που αντιμετωπίζονταν οι απώλειες νεογνών στην αρχαιότητα.

Αρχαιολόγοι τεκμηριώνουν μια διπλή ταφή της βυζαντινής περιόδου στο Αρτεμίσιο, κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τη συμβατική ερμηνεία που θέλει τα περιγεννητικά κατάλοιπα σε χώρους υγιεινής να αποτελούν στοιχεία εγκατάλειψης ή επιλεκτικής απόρριψης.

Η ανακάλυψη έγινε στο πιο απροσδόκητο μέρος. Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο Ωδείο της Εφέσου, ένα κτίριο του 1ου αιώνα μ.Χ. αφιερωμένο σε μουσικές και ποιητικές παραστάσεις, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν το 2010 μια μικρή ταφή που παρέμενε κρυμμένη για περισσότερους από δώδεκα αιώνες.

Δεν επρόκειτο για έναν συμβατικό τάφο, αλλά για έναν μικρό ταφικό χώρο κατασκευασμένο από τούβλα και πέτρες μέσα σε έναν αγωγό ο οποίος κατά τη ρωμαϊκή εποχή αποτελούσε μέρος του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος, και συγκεκριμένα μιας τουαλέτας με χωρητικότητα περίπου τριάντα χρηστών.

Ένα εύρημα που εκπλήσσει τους επιστήμονες

Η ανάλυση των καταλοίπων, τα αποτελέσματα της οποίας μόλις δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Childhood in the Past, αποκάλυψε ότι ο τάφος περιείχε τα σώματα δύο περιγεννητικών ατόμων, δηλαδή βρεφών που πέθαναν σε ένα διάστημα που εκτείνεται από λίγο πριν από τη γέννηση έως τις πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό.

Η ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα-14 τοποθετεί το γεγονός στον 8ο ή 9ο αιώνα, μια χρονολόγηση που εξέπληξε τους ερευνητές, καθώς συνεπάγεται ότι η ταφή πραγματοποιήθηκε αρκετές εκατοντάδες χρόνια μετά την εγκατάλειψη του κτιρίου και σε μια εποχή που το ιερό της Αρτέμιδος, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου, είχε χάσει την αρχική του λειτουργία.

Η Caroline Partiot, ανθρωπολόγος στο Εργαστήριο Βιοαρχαιολογίας του Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών, εξήγησε ότι το πλαίσιο της ανακάλυψης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κατανόηση των ταφικών πρακτικών που σχετίζονταν με την πρώιμη παιδική ηλικία σε παρελθούσες εποχές.

Στις αρχαίες κοινωνίες, ο τόπος ταφής των πολύ μικρών παιδιών ήταν συνήθως διαφορετικός από εκείνον των ενηλίκων επειδή η κοινωνική τους θέση ήταν διαφορετική, σημείωσε η ερευνήτρια.

Γι’ αυτόν τον λόγο είναι σύνηθες να βρίσκονται οι τάφοι τους σε χώρους που δεν προορίζονταν αρχικά για αυτόν τον σκοπό, όπως κάτω από τα δάπεδα σπιτιών ή μέσα σε πηγάδια.

Οι οστεολογικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στα δύο δείγματα έδειξαν ότι και τα δύο άτομα είχαν ηλικία κύησης μεταξύ τριάντα τριών και τριάντα τεσσάρων εβδομάδων, γεγονός που υποδηλώνει ότι γεννήθηκαν πρόωρα.

Το σχεδόν πανομοιότυπο μέγεθος του σώματός τους και το γεγονός ότι μοιράζονταν τον ίδιο ταφικό χώρο υποδηλώνουν έντονα ότι ήταν δίδυμα, μια συγκυρία που οι αρχαιολόγοι θεωρούν σημαντική για την ερμηνεία των συνθηκών της ταφής.

Μια σπάνια δυσπλασία στο φως

Το ένα από τα νεογνά παρουσίαζε επίσης μια συγγενή δυσπλασία, η οποία συνίστατο στην παρουσία μιας υπεράριθμης αυχενικής πλευράς. Ένα εξαιρετικά σπάνιο εύρημα σε περιγεννητικά άτομα, το οποίο έχει τεκμηριωθεί μόνο μία φορά στο παρελθόν παγκοσμίως.

Αυτή η ανατομική αλλοίωση σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο αναπτυξιακών διαταραχών και αυτόματων αποβολών, γεγονός που θα μπορούσε να έχει επηρεάσει τη μοιραία κατάληξη και για τα δύο βρέφη.

Τα σκελετικά κατάλοιπα έδειξαν ενδείξεις ότι τα σώματα είχαν τυλιχθεί, πιθανότατα σε σάβανα, πριν τοποθετηθούν μέσα στον αγωγό. Ένα μεταλλικό σιδερένιο αντικείμενο εντοπίστηκε επίσης κοντά στην περιοχή του κρανίου ενός από τα άτομα, το οποίο οι ειδικοί ερμηνεύουν ως βελόνα που χρησιμοποιήθηκε για τη στερέωση του υφάσματος.

Τεκμηριώθηκαν επίσης ίχνη διείσδυσης νερού που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποσύνθεσης, υποδεικνύοντας ότι ο αγωγός δεν ήταν ερμητικά κλειστός και ότι το νερό θα μπορούσε να έχει εισέλθει μετά την ταφή.

Ο προσανατολισμός των σωμάτων, τα οποία είχαν τοποθετηθεί δίπλα-δίπλα με τα κεφάλια προς τα δυτικά, αντιστοιχεί στη χαρακτηριστική ταφική πρακτική της βυζαντινής περιόδου.

Η απουσία κτερισμάτων, η θέση των σωμάτων και η προσεγμένη κατασκευή της δομής που τα περιέβαλε ταιριάζουν απόλυτα με τα πρότυπα που έχουν τεκμηριωθεί σε άλλες σύγχρονες ταφές της περιοχής.

Φροντίδα αντί για εγκατάλειψη

Αυτό που είναι εξαιρετικό είναι η επιλεγμένη τοποθεσία: ένας αγωγός μιας εγκαταλελειμμένης τουαλέτας, που βρίσκεται εντός του χώρου του Αρτεμισίου, μιας περιοχής που στερείται οποιασδήποτε άλλης ένδειξης για την ύπαρξη γειτονικής νεκρόπολης.

Η Lilli Zabrana, συν-συγγραφέας της μελέτης και αρχαιολόγος στην Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών, υπογράμμισε τη σημασία της χρονολόγησης για την κατανόηση της προσβασιμότητας του ιερού κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα.

Η αρχική χρονολογική αβεβαιότητα κατέστησε αυτή την ανακάλυψη ένα ιδιαίτερα ελκυστικό αντικείμενο μελέτης, επειδή δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου έρευνες για τη χρήση του χώρου του ιερού μετά την εγκατάλειψή του ως λατρευτικού κέντρου, δήλωσε η ίδια.

Η ραδιοχρονολόγηση στον 8ο ή 9ο αιώνα δείχνει ότι το Αρτεμίσιο παρέμενε προσβάσιμο κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, πριν οι πλημμύρες του 13ου και 14ου αιώνα καλύψουν ολόκληρο τον ιερό περίβολο κάτω από έξι έως οκτώ μέτρα ποτάμιων ιζημάτων.

Η ερμηνεία της ταφής απαιτούσε προσεκτική ανάλυση προκειμένου να διακριθεί από άλλα παρόμοια ευρήματα που έχουν τεκμηριωθεί σε αστικά περιβάλλοντα της αρχαιότητας.

Οι αρχαιολόγοι σημείωσαν ότι η εμφάνιση περιγεννητικών καταλοίπων σε αποχετευτικούς αγωγούς ή λάκκους απορριμμάτων έχει μερικές φορές ερμηνευθεί ως ένδειξη παιδοκτονίας ή απόρριψης ανεπιθύμητων νεογνών, όπως στις περιπτώσεις της Ασκελόν στο Ισραήλ ή στο λεγόμενο «Πηγάδι των Οστών» της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών.

Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά της ταφής στην Έφεσο δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η προσεγμένη κατασκευή μιας ταφικής δομής από τούβλα και πέτρες μέσα στον αγωγό, η ακεραιότητα του ευρήματος ανά τους αιώνες, καθώς και η τοποθεσία του μέσα σε αυτό που κάποτε αποτελούσε σημαντικό θρησκευτικό περίβολο, είναι παράγοντες που, σύμφωνα με τους ερευνητές, αποκλείουν την υπόθεση της απλής απόρριψης.

Η διάταξη των σωμάτων, ο προσανατολισμός τους και η παρουσία υφασμάτινου περιτυλίγματος δείχνουν ότι εκείνοι που πραγματοποίησαν την ταφή τήρησαν τις ταφικές συμβάσεις της εποχής τους, οι οποίες ίσχυαν και για τους ενήλικες.

Η ερευνήτρια Partiot εξήγησε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει μια εντυπωσιακή αντίθεση με άλλα αρχαιολογικά ευρήματα νεογνών σε περιθωριακά περιβάλλοντα: Όταν η εγκυμοσύνη ήταν ανεπιθύμητη, η μεταχείριση του σώματος ήταν συνήθως συνοπτική ή ανύπαρκτη. Στο Ωδείο, ωστόσο, βρίσκουμε μια ταφή που εμφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κανονικού τάφου, γεγονός που υποδηλώνει ιδιαίτερη φροντίδα από την οικογένεια και δείχνει ότι ο θάνατος αυτών των παιδιών είχε αντίκτυπο στην κοινότητα.

Μεταβατική περίοδος και νέες αντιλήψεις

Η περίοδος κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ταφή, μεταξύ 8ου και 9ου αιώνα, συμπίπτει με ένα μεταβατικό στάδιο στις αντιλήψεις για τον βρεφικό θάνατο, κατά το οποίο οι ρωμαϊκές παραδόσεις έδιναν τη θέση τους στις νέες χριστιανικές πρακτικές.

Η ανακάλυψη της Εφέσου μάς επιτρέπει να παρατηρήσουμε πώς υλοποιήθηκε αυτή η αλλαγή σε μια πόλη που αποτελούσε σημείο αναφοράς του κλασικού κόσμου για αιώνες και η οποία, εκείνη την εποχή, βρισκόταν στη διαδικασία εκχριστιανισμού των κοινωνικών και πολιτιστικών δομών της.

Η έρευνα αναδεικνύει την ευθραυστότητα της νεογνικής ζωής στις ιστορικές κοινωνίες και το ιδιαίτερο καθεστώς που δινόταν σε όσα βρέφη πέθαιναν αμέσως πριν ή μετά τη γέννηση, ένα στάδιο κατά το οποίο η θνησιμότητα έφτανε σε πολύ υψηλά επίπεδα και οι κοινότητες ανέπτυσσαν συγκεκριμένες τελετουργικές αποκρίσεις για να αντιμετωπίσουν την απώλεια των νεότερων μελών τους.

Η μελέτη αυτών των σκελετικών καταλοίπων, σε συνδυασμό με την ανάλυση του αρχαιολογικού πλαισίου και την απόλυτη χρονολόγηση, ανοίγει ένα παράθυρο στις ταφικές πρακτικές μιας εποχής για την οποία υπάρχουν ακόμη πολλά να μάθουμε στο αρχαίο ιερό της Αρτέμιδος.

Η μελλοντική έρευνα θα επικεντρωθεί στον χαρακτηρισμό του αστικού τοπίου της Εφέσου κατά την πρώιμη μεσαιωνική περίοδο και στον τρόπο με τον οποίο οι εγκαταλελειμμένοι ιεροί χώροι επαναχρησιμοποιούνταν από τις τοπικές κοινότητες για την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών, καθώς και των πνευματικών τους απαιτήσεων.