Νέα ανακάλυψη: Τα δύο αρχαία μυστηριώδη φράγματα που «σήκωσαν» την Κόκκινη Πυραμίδα του Νταχσούρ 

Μια νέα επιστημονική ανακάλυψη έρχεται να ανατρέψει τα όσα γνωρίζαμε για τα τεχνικά επιτεύγματα της αρχαίας Αιγύπτου.

Πρόσφατες έρευνες στο οροπέδιο Νταχσούρ ρίχνουν νέο φως στον τρόπο με τον οποίο οι Φαραώ διαχειρίζονταν τους φυσικούς πόρους για τα μεγάλα τους έργα.

Όπως αποδεικνύεται, ορισμένες γιγαντιαίες κατασκευές που θεωρούνταν απλές ράμπες, εξυπηρετούσαν έναν πολύ πιο σύνθετο σκοπό.

Μια μελέτη υποδεικνύει ότι ορισμένες κατασκευές 600 μέτρων, που μέχρι τώρα θεωρούνταν ράμπες μεταφοράς, ενδέχεται να αποτελούσαν ένα υδραυλικό σύστημα για τον έλεγχο των πλημμυρών και την παροχή νερού για την κατασκευή της πυραμίδας πριν από 4.600 χρόνια.

Γάλλοι και Αιγύπτιοι ερευνητές παρουσίασαν τις πρώτες στέρεες αποδείξεις ότι δύο τεράστιες γραμμικές κατασκευές που βρίσκονται νοτιοδυτικά της Κόκκινης Πυραμίδας, στο οροπέδιο Νταχσούρ (Αίγυπτος), δεν ήταν ράμπες για το σύρσιμο λίθων, όπως πιστευόταν για σχεδόν έναν αιώνα, αλλά στην πραγματικότητα είναι μεγάλα φράγματα που χτίστηκαν πριν από περίπου 4.550 χρόνια.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό npj Heritage Science, συνδυάζει δορυφορικές εικόνες, ιστορικούς χάρτες και ψηφιακά μοντέλα εδάφους για να επανερμηνεύσει αυτούς τους τοίχους μήκους 600 έως 700 μέτρων που διασχίζουν την κοιλάδα Ουάντι Νταχσούρ από τη μία πλευρά στην άλλη.

Από ράμπες μεταφοράς… σε υδραυλικά έργα αιχμής

Οι συγγραφείς, Xavier Landreau, Guillaume Piton και Sayed Hemeda, υποστηρίζουν ότι και οι δύο κατασκευές αποτελούσαν ένα συνδυαστικό σύστημα για τη συγκράτηση του νερού, την επιβράδυνση των ιζημάτων και τη ρύθμιση των ξαφνικών πλημμυρών που πλήττουν περιοδικά την περιοχή.

Επιπλέον, εντοπίζουν ένα κανάλι εκτροπής μήκους σχεδόν ενός χιλιομέτρου που εκτείνεται παράλληλα με τη δυτική πλευρά της Κόκκινης Πυραμίδας, υποδεικνύοντας ότι το νερό ενδέχεται να είχε χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή του μνημείου, είτε για τη μεταφορά υλικών με φορτηγίδες, είτε για την προετοιμασία κονιαμάτων, είτε για τον ανεφοδιασμό των εργατών.

Ένα χαρτογραφικό αίνιγμα σχεδόν 200 ετών

Οι δύο δομές εμφανίζονταν ήδη στους χάρτες εξερευνητών του 19ου αιώνα, όπως οι Έρμπκαμ (1843), Λέψιους (1855) και Ντε Μοργκάν (1897).

Το 1925, η Βρετανική Βασιλική Αεροπορία τις φωτογράφισε από τον αέρα. Από το 1947, οι αρχαιολόγοι τις ερμηνεύουν ως δύο υπερυψωμένες οδούς (λατομικές οδούς) που συνδέουν τα λατομεία ασβεστόλιθου στα δυτικά με τη νοτιοδυτική γωνία της Κόκκινης Πυραμίδας.

Το 1981, ο αιγυπτιολόγος Ντίτερ Άρνολντ τις θεώρησε επίσης ως πιθανούς δρόμους μεταφοράς, αν και απέκλεισε το ενδεχόμενο να πρόκειται για ράμπες.

Δεν έχουν ανασκαφεί ποτέ και παραμένουν θαμμένες κάτω από ένα παχύ στρώμα άμμου.

Το ζήτημα είναι ότι, ιδωμένη από ψηλά, η δυτική δομή δεν είναι ευθεία όπως ένας δρόμος, αλλά έχει μια ζικ-ζακ πορεία που δεν βγάζει νόημα για διαδρομή μεταφοράς.

Ωστόσο, ένας τέτοιος σχεδιασμός είναι πολύ συνηθισμένος σε φράγματα και υπερχειλιστές: επιτρέπει την εκκένωση μεγαλύτερης ροής νερού χωρίς να αυξάνεται υπερβολικά η στάθμη του.

Οι ερευνητές αναγνώρισαν αυτό το κεντρικό τμήμα ως υπερχειλιστή τύπου «ράμφους πάπιας» (duckbill weir), μια διάταξη που πολλαπλασιάζει το ωφέλιμο μήκος του χείλους από όπου υπερχειλίζει το νερό.

Η ανάλυση αεροπορικών και δορυφορικών εικόνων αποκαλύπτει ότι το δυτικό φράγμα διαθέτει στο κέντρο του έναν τυπικό τριγωνικό υπερχειλιστή σε σχήμα ράμφους πάπιας, σημειώνουν οι συγγραφείς.

Η παρουσία μιας δομής ελεγχόμενης υπερχείλισης υποστηρίζει σθεναρά τη λειτουργία του ως φράγματος, καθώς οι ρυθμιζόμενοι υπερχειλιστές είναι απαραίτητοι για την ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρών και την πρόληψη της υπερχείλισης και της κατάρρευσης.

Δύο φράγματα με συμπληρωματικές λειτουργίες

Το ανατολικό φράγμα, το πλησιέστερο στην πυραμίδα, θα λειτουργούσε ως το κύριο στοιχείο συγκράτησης του νερού.

Το δυτικό, περίπου 200 μέτρα ανάντη, θα χρησίμευε ως φράγμα ελέγχου ή συγκράτησης φερτών υλικών, παγιδεύοντας τα ιζήματα που μετέφεραν οι πλημμύρες και ρυθμίζοντας τη ροή που έφτανε στο δεύτερο φράγμα.

Ο χώρος μεταξύ τους, έκτασης περίπου 85 στρεμμάτων, θα λειτουργούσε ως λεκάνη εκτόνωσης ενέργειας, μειώνοντας τη δύναμη του νερού πριν αυτό απελευθερωθεί κατάντη.

Η κατασκευή δύο διαδοχικών φραγμάτων σε μια έκταση 200 μέτρων θα ήταν ασυνήθιστη, εκτός αν εξυπηρετούσαν διαφορετικές υδραυλικές λειτουργίες.

Το ανάντη φράγμα θα μπορούσε να είναι ένα φράγμα ελέγχου σχεδιασμένο να συγκρατεί τα ιζήματα, απελευθερώνοντας τα επιφανειακά ύδατα στο δεύτερο, το οποίο θα ήταν μια δομή συγκράτησης νερού, εξηγούν οι συγγραφείς.

Σύμφωνα με τοπογραφικά μοντέλα που βασίζονται σε χάρτες του 1974, ο ταμιευτήρας του ανατολικού φράγματος, ο οποίος τώρα είναι σχεδόν γεμάτος με άμμο, είχε αρχικά χωρητικότητα εκατοντάδων χιλιάδων κυβικών μέτρων.

Το δυτικό φράγμα, με τον υπερχειλιστή του σε σχήμα ράμφους πάπιας, μπορούσε να παροχετεύσει τουλάχιστον τη διπλάσια ροή σε σχέση με έναν ευθύγραμμο υπερχειλιστή του ίδιου πλάτους, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο υπερχείλισης και ρήξης.

Ένα κανάλι γύρω από την Κόκκινη Πυραμίδα

Ένα άλλο βασικό εύρημα είναι ένα κανάλι εκτροπής, το οποίο είχε ήδη τεκμηριωθεί από τον Ντε Μοργκάν το 1897, το οποίο ξεκινά από το δυτικό φράγμα και εκτείνεται περίπου 600–800 μέτρα παράλληλα με τη δυτική όψη της Κόκκινης Πυραμίδας, και στη συνέχεια στρίβει ανατολικά για να περάσει σε απόσταση 40–50 μέτρων από το μνημείο.

Το κανάλι αυτό, μήκους περίπου 165 μέτρων στο καλύτερα διατηρημένο τμήμα του, έχει επιβεβαιωθεί από άλλες αρχαιολογικές ομάδες μέσω μετρήσεων ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης.

Οι ερευνητές προτείνουν ότι αυτό το κανάλι μπορεί να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά βαρέων φορτίων με φορτηγίδες ή έλκηθρα με τη βοήθεια του νερού, μια διοικητική λύση (logistical solution) παρόμοια με εκείνες που έχουν τεκμηριωθεί στην Γκίζα ή στο λιμάνι Ουάντι ελ-Τζαρφ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η εγγύτητα αυτού του υδραυλικού διαδρόμου με δύο όψεις της πυραμίδας, σε συνδυασμό με τη γεωμετρική του κανονικότητα, καθιστά αυτόν τον τομέα στόχο προτεραιότητας για μελλοντικές ανασκαφές, επισημαίνουν οι συγγραφείς.

Μόλις ολοκληρωνόταν η πυραμίδα, το σύστημα θα μπορούσε να συνεχίσει να παρέχει νερό για αγροτικές ή τελετουργικές χρήσεις, ακόμη και για τη γειτονική Μαστάμπα ελ-Φαραούν, έναν τάφο της ίδιας περιόδου που βρίσκεται στο ίδιο υψόμετρο, περίπου 60 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η προέλευση του νερού

Η φυσική λεκάνη απορροής του Ουάντι Νταχσούρ, στο σημείο όπου βρίσκονται τα φράγματα, είναι μόλις 3,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Με τις βροχοπτώσεις εκείνης της εποχής, που υπολογίζονται μεταξύ 50 και 150 χιλιοστών ετησίως, αυτή η μικρή λεκάνη θα μπορούσε να δημιουργήσει πλημμύρες περίπου 50.000 κυβικών μέτρων, ποσότητα αρκετή για να γεμίσει τον ταμιευτήρα αλλά όχι για να διατηρήσει ένα συνεχώς πλωτό κανάλι.

Ωστόσο, οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι το οροπέδιο του Νταχσούρ βρίσκεται πολύ κοντά στο αποστραγγιστικό σύστημα του Ουάντι Τάφλα, μιας πολύ μεγαλύτερης λεκάνης απορροής περίπου 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων που εκτείνεται προς τα δυτικά.

Το όριο μεταξύ των δύο λεκανών είναι μόλις 80 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με ένα εξαιρετικά επίπεδο πέρασμα (διάσελο).

Ένα μικρό κανάλι πλάτους μόλις λίγων μέτρων και βάθους μικρότερου του ενός μέτρου, ακολουθώντας τις ισοϋψείς καμπύλες, θα μπορούσε να έχει εκτρέψει το νερό από τους παραπόταμους του Ουάντι Τάφλα προς τα φράγματα του Νταχσούρ, εκατονταπλασιάζοντας την περιοχή συγκέντρωσης υδάτων (λεκάνη απορροής).

Το υδροκριτικό όριο (υδροκρίτης) που χωρίζει το Ουάντι Τάφλα από το Ουάντι Νταχσούρ είναι εξαιρετικά επίπεδο, βρίσκεται περίπου στα 80 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, και θα αποτελούσε ένα προφανές σημείο για την εκτροπή του νερού από τους κύριους κλάδους του Ουάντι Τάφλα προς μια τοποθεσία εκτός της κύριας κοιλάδας του, προστατεύοντάς την έτσι από τις πλημμύρες ολόκληρης της λεκάνης απορροής, υποστηρίζουν.

Με αυτή την εκτροπή, το διαθέσιμο νερό θα μπορούσε να φτάσει τις εκατοντάδες χιλιάδες ή ακόμη και να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα ετησίως.

Πιο υγρό το κλίμα του Παλαιού Βασιλείου

Οι ερευνητές επανεξετάζουν τα παλαιοκλιματικά στοιχεία για να υποστηρίξουν ότι κατά την περίοδο κατασκευής της Κόκκινης Πυραμίδας (γύρω στο 2550 π.Χ.), το κλίμα στην Αίγυπτο ήταν πιο υγρό από ό,τι σήμερα.

Η λεγόμενη «Πράσινη Σαχάρα» τελείωσε γύρω στο 3000 π.Χ., αλλά η ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή του Νταχσούρ ήταν ακόμη μεταξύ 50 και 150 χιλιοστών, σε σύγκριση με τα μόλις 10-20 χιλιοστά σήμερα.Τα αρχεία από σπηλαιοθέματα στο σπήλαιο Σόρεκ (Ισραήλ), τα ιζήματα από τη λίμνη Καρούν και οι αναλύσεις παλαιοκοιτών δείχνουν ότι υπήρξαν περίοδοι ιδιαίτερα έντονης υγρασίας μεταξύ 2850 και 2700 π.Χ., συμπίπτοντας με τις πρώτες δυναστείες του Αρχαίου Βασιλείου.

Επιπλέον, πολύ έντονες μεμονωμένες καταιγίδες θα μπορούσαν να απελευθερώσουν έως και 50 χιλιοστά βροχής σε μία μόνο ημέρα, με συντελεστές απορροής έως και 30% (σε σύγκριση με το συνηθισμένο 1–3%), δημιουργώντας χειμαρρώδεις πλημμύρες.

Τα εδάφη, πλουσιότερα σε άργιλο και ιλύ από τους προηγούμενους πιο υγρούς αιώνες, ευνοούσαν την επιφανειακή απορροή.

Διδάγματα από το αρχαιότερο φράγμα του κόσμου

Η μελέτη κάνει συγκρίσεις με το φράγμα Σαντ ελ-Καφάρα (Sadd el-Kafara), που χτίστηκε στο Ουάντι Γκαράουι περίπου 20 χιλιόμετρα ανατολικά του Νταχσούρ και θεωρείται το παλαιότερο μεγάλο φράγμα στον κόσμο (γύρω στο 2600 π.Χ.).

Το φράγμα, το οποίο αποδίδεται στον Φαραώ Σνεφρού, πατέρα του δημιουργού της Κόκκινης Πυραμίδας, κατέρρευσε εξαιτίας μιας μεγάλης πλημμύρας, πιθανότατα επειδή δεν διέθετε επαρκή υπερχειλιστή.

Οι συγγραφείς υποδηλώνουν ότι το φράγμα του Νταχσούρ, με τον υπερχειλιστή του σε σχήμα ράμφους πάπιας, μπορεί να αντιπροσωπεύει μια τεχνική βελτίωση που γεννήθηκε από την εμπειρία:

Η αποτυχία του φράγματος Σαντ ελ-Καφάρα κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης πλημμύρας, η οποία συνήθως αποδίδεται στην απουσία ή την ανεπάρκεια υπερχειλιστών, αναδεικνύει τους κινδύνους του ανεπαρκούς ελέγχου παροχέτευσης των πλημμυρών στην πρώιμη μηχανική φραγμάτων.

Αντίθετα, ένας υπερχειλιστής τύπου ράμφους πάπιας αυξάνει εγγενώς την ικανότητα υπερχείλισης και μειώνει την πιθανότητα υπερπήδησης του αναχώματος.

Το φράγμα Γκισρ ελ-Μουντίρ (Gisr el-Mudir) στη Σακάρα αναφέρεται επίσης ως ένα ακόμη παράδειγμα υδραυλικής υποδομής της ίδιας περιόδου, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι φαραώ της 4ης δυναστείας είχαν αναπτύξει μια πολύ πιο εκτεταμένη υδραυλική τεχνογνωσία από ό,τι πιστευόταν παλαιότερα.

Μια υπόθεση που χρήζει ανασκαφών

Οι συγγραφείς έχουν επίγνωση των περιορισμών.

Οι δομές βρίσκονται μέσα σε μια στρατιωτική ζώνη με περιορισμένη πρόσβαση και δεν έχουν ανασκαφεί ποτέ. Επομένως, η ερμηνεία τους βασίζεται στη γεωμορφολογία και την τηλεπισκόπηση.

Δεν είναι βέβαιο αν τα φράγματα είναι σύγχρονα με την Κόκκινη Πυραμίδα, αν χτίστηκαν πριν ή μετά, ή αν το κανάλι ήταν όντως λειτουργικό κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Οι αβεβαιότητες, εξακολουθούν να είναι πολλές.

Η απόλυτη χρονολόγηση των δύο φραγμάτων δεν έχει ακόμη καθοριστεί και είναι άγνωστο αν είναι αυστηρά σύγχρονα με την κατασκευή της Κόκκινης Πυραμίδας ή αν αντικατοπτρίζουν προηγούμενες ή μεταγενέστερες φάσεις υδραυλικής δραστηριότητας, αναγνωρίζουν. Επίσης, δεν μπορεί να προσδιοριστεί αν η κεντρική βύθιση του ανατολικού φράγματος είναι ένας σκόπιμος υπερχειλιστής, μια κατάρρευση ή λόγω διάβρωσης.

Παρόλα αυτά, η σύγκλιση των στοιχείων οδήγησε τους ερευνητές να δηλώσουν:

Η σύγκλιση των γεωμορφολογικών στοιχείων, της συνδεσιμότητας των λεκανών απορροής, της υδραυλικής αληθοφάνειας και του περιφερειακού πολιτισμικού πλαισίου υποστηρίζει την ερμηνεία των δομών του Νταχσούρ ως σκόπιμων υδραυλικών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας, και όχι ως τυχαίων χαρακτηριστικών του τοπίου.

Η ομάδα προτείνει μια σειρά από ενέργειες προτεραιότητας για μελλοντικές εργασίες πεδίου: ανασκαφή του υπερχειλιστή του δυτικού φράγματος, του κεντρικού τομέα του ανατολικού φράγματος, της ενδιάμεσης λεκάνης και του καναλιού εκτροπής.

Συνιστούν επίσης ιζηματολογικές, γεωτεχνικές αναλύσεις και αναλύσεις απόλυτης χρονολόγησης για την επαλήθευση των κατασκευαστικών τεχνικών, της λειτουργικότητας και της χρονικής απόδοσης.

Τονίζουν επίσης τη σημασία του να ελεγχθεί αν οι τοίχοι είναι καλά αγκυρωμένοι στα πρανή της κοιλάδας και αν οι κατάντη όψεις είναι προστατευμένες από τη διάβρωση (υποσκαφή).

Σε μεγαλύτερη κλίμακα, οι συγγραφείς ζητούν μια συστηματική επανεξέταση άλλων γραμμικών δομών στην αιγυπτιακή έρημο που ενδέχεται να έχουν παρερμηνευθεί ως δρόμοι ή τοίχοι οριοθέτησης, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να αποτελούσαν μέρος ενός εκτεταμένου συστήματος διαχείρισης υδάτων.

Άλλες υδραυλικές δομές είναι πιθανώς χαμένες στην έρημο, περιμένοντας να αναγνωριστούν ως τέτοιες, καταλήγουν.