Αρχαιολογικό μυστήριο: Βρέθηκαν 20 αντίκες όπλα σε κρύπτη κάτω από το προαύλιο εκκλησίας – Η τυχαία ανακάλυψη κατά τη διάρκεια έργων

Μια σπάνια ιστορική ανακάλυψη ήρθε στο φως στην Αϊτή, ξυπνώντας μνήμες από το επαναστατικό παρελθόν της χώρας. Κατά τη διάρκεια εργασιών σε προαύλιο εκκλησίας, εντοπίστηκε ένα κρυμμένο οπλοστάσιο από ιστορικές αντίκες.

Τα ευρήματα αυτά ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην έρευνα για τα όπλα που σφράγισαν την ιστορία του 18ου αιώνα στην περιοχή.

Μια κρύπτη με 20 όπλα – αντίκες που βρέθηκε στην Αϊτή κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών ενδέχεται να περιλαμβάνει όπλα του ναυτικού ή του πεζικού από τα τέλη του 18ου αιώνα.

Τα αντικείμενα εντοπίστηκαν στο οικόπεδο της Εκκλησίας των Συντηρητικών Βαπτιστών στην Γκραντ-Ριβιέρ-ντυ-Νορντ, μια ιστορική κοινότητα στη βόρεια Αϊτή.

Το χρονικό της τυχαίας ανακάλυψης και οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών

Η ανακάλυψη έγινε τυχαία, καθώς οι εργάτες εκτελούσαν χωματουργικές εργασίες στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας της Αϊτής ανακοίνωσε το εύρημα στις 16 Ιουλίου, αναφέροντας ότι ορισμένα από τα όπλα ενδέχεται να χρονολογούνται στην περίοδο πριν από την ανεξαρτησία της Αϊτής.

Το Εθνικό Γραφείο Εθνολογίας, γνωστό ως BNE, έχει ήδη ξεκινήσει αρχαιολογική έρευνα. Οι ειδικοί, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η ηλικία και το ιστορικό πλαίσιο των όπλων δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ανακτήθηκαν εννέα μακρύκαννα όπλα και 11 πιστόλια

Η αρχική καταγραφή προσδιορίζει εννέα μακρύκαννα όπλα και 11 πιστόλια. Επίσης, τεκμηριώθηκαν αρκετά μεταλλικά αντικείμενα, μαζί με θραύσματα αγγειοπλαστικής και φαγεντιανής, ενός είδους εφυαλωμένης κεραμικής.

Η προκαταρκτική εξέταση υποδηλώνει ότι ορισμένα από τα μακρύκαννα όπλα μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά με όπλα που έφεραν οι δυνάμεις του ναυτικού ή του πεζικού κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα.

Θα απαιτηθεί σχολαστικός καθαρισμός και τεχνική ανάλυση προκειμένου οι ερευνητές να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τα μοντέλα, τους τόπους κατασκευής ή τις ακριβείς ημερομηνίες τους. Η διάταξη της συλλογής ενδέχεται επίσης να αποδειχθεί σημαντική.

Τα κρίσιμα ερωτήματα των αρχαιολόγων: Κρύπτη ή κατάλοιπα μαχών;

Οι αρχαιολόγοι θα πρέπει να προσδιορίσουν εάν τα πυροβόλα όπλα αποθηκεύτηκαν μαζί εσκεμμένα, εάν απορρίφθηκαν αφού αχρηστεύτηκαν ή εάν θάφτηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συγκρούσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εξήγηση για τον λόγο που τόσα πολλά όπλα βρέθηκαν συγκεντρωμένα σε μία μόνο τοποθεσία.

Ξεκινά η αρχαιολογική έρευνα

Ο Γενικός Διευθυντής του BNE, Ερόλ Ζοσουέ, επισκέφθηκε την τοποθεσία μαζί με μια τεχνική ομάδα και τον αρχαιολόγο Δρ. Τζόζεφ Σόνι Ζαν. Το έργο τους περιλαμβάνει την καταγραφή των αντικειμένων, την αξιολόγηση της κατάστασής τους και τον καθορισμό των άμεσων μέτρων συντήρησης που απαιτούνται για την πρόληψη περαιτέρω φθοράς.

Η αντιπροσωπεία συνάντησε επίσης τον δήμαρχο της Γκραντ-Ριβιέρ-ντυ-Νορντ, Ζοβενέλ Ζαν, αξιωματούχους της αστυνομίας, καθώς και εκπροσώπους της εκκλησίας και ενός κοντινού σχολείου, προκειμένου να συζητήσουν την ασφάλιση της περιοχής όπου έγινε η ανακάλυψη.

Οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν τις μεθόδους κατασκευής των όπλων, τα εξαρτήματα που έχουν διασωθεί, καθώς και τα μοτίβα της διάβρωσης.

Τα σχετικά ευρήματα κεραμικών και μεταλλικών αντικειμένων θα μπορούσαν να προσφέρουν επιπλέον στοιχεία για τη χρονολόγηση, ειδικά εάν θάφτηκαν την ίδια χρονική περίοδο με τα πυροβόλα όπλα. Αναφορές έχουν εγείρει την πιθανότητα το οικόπεδο της εκκλησίας να βρίσκεται κοντά στα ερείπια μιας παλαιότερης οχυρωμένης τοποθεσίας.

Το BNE, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει ότι τα όπλα προέρχονται από κάποιο οχυρό ή ότι συνδέονται με κάποια γνωστή στρατιωτική δομή, φυτεία ή ιστορικό γεγονός.

Μια ανακάλυψη σε μια περιοχή συνδεδεμένη με την Επανάσταση της Αϊτής

Εάν επιβεβαιωθεί η χρονολόγηση στα τέλη του 18ου αιώνα, τα πυροβόλα όπλα θα ανήκουν σε μία από τις πιο καθοριστικές περιόδους της ιστορίας της Αϊτής. Τα τελευταία χρόνια του αιώνα αυτού σηματοδότησαν την κατάρρευση της γαλλικής αποικιοκρατίας στο Σεν Ντομένγκ και την έναρξη της Επανάστασης της Αϊτής το 1791, η οποία κορυφώθηκε με την ανεξαρτησία της χώρας το 1804.

Η Γκραντ-Ριβιέρ-ντυ-Νορντ κατείχε σημαντική θέση στο τοπίο των αποικιακών φυτειών του βόρειου Σεν Ντομένγκ. Η γύρω περιοχή είναι επίσης στενά συνδεδεμένη με τον Ζαν-Ζακ Ντεσαλίν, έναν από τους κεντρικούς ηγέτες της Επανάστασης της Αϊτής, ο οποίος γεννήθηκε ως σκλάβος στο Κορμιέ της περιοχής Γκραντ-Ριβιέρ το 1758.

Αυτό το ιστορικό υπόβαθρο προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανακάλυψη, ωστόσο οι ερευνητές δεν έχουν συνδέσει άμεσα τα όπλα με τον Ντεσαλίν, την επανάσταση ή κάποια συγκεκριμένη αποικιακή φυτεία.

Η περαιτέρω ανασκαφή γύρω από τον αρχικό λάκκο ενδέχεται να αποκαλύψει εάν διασώζονται άλλα τεχνουργήματα ή δομικά κατάλοιπα κάτω από το οικόπεδο της εκκλησίας. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εργαστηριακή ανάλυση, η προέλευση των όπλων και ο λόγος της ταφής τους θα παραμένουν αβέβαια.