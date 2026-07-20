Σκωτία: Οδηγός ταξί πέρασε 10 μήνες άδικα στη φυλακή για απόπειρα δολοφονίας, τώρα ζητά αποζημίωση από την αστυνομία

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Ένας οδηγός ταξί στη Σκωτία στρέφεται δικαστικά κατά της Police Scotland, υποστηρίζοντας ότι φυλακίστηκε άδικα για 10 μήνες, αφού κατηγορήθηκε λανθασμένα ότι συμμετείχε ως οδηγός διαφυγής σε απόπειρα δολοφονίας στη Γλασκώβη.

Ο Σκοτ Τρόι, 43 ετών, είχε σταλεί τον Αύγουστο του 2023 από το κέντρο ταξί για να παραλάβει τέσσερις άνδρες από την περιοχή Πόλοκ της Γλασκώβης, αναφέρει το Sky News.

Σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο Digby Brown, ο Τρόι δεν γνώριζε ότι οι επιβάτες του επρόκειτο να επιτεθούν σε καταστηματάρχη με ματσέτες, μαχαίρια και απομίμηση πιστολιού που έριχνε άσφαιρα.

Συνελήφθη 12 ημέρες μετά την επίθεση

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου άκουσε πέρυσι ότι το θύμα υπέστη τόσο σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, ώστε χρειάστηκε ακρωτηριασμός πάνω από το γόνατο.

Δώδεκα ημέρες μετά την επίθεση, ο Τρόι συνελήφθη ως ύποπτος συνεργός, με τις Αρχές να θεωρούν ότι είχε αναλάβει τον ρόλο του οδηγού διαφυγής.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι, παρά το γεγονός πως οι υπεύθυνοι της πιάτσας ταξί είχαν επιβεβαιώσει ότι ο οδηγός απλώς εκτελούσε μια συνηθισμένη κούρσα και αγνοούσε πλήρως το σχέδιο των επιβατών του, παρέμεινε προφυλακισμένος στις φυλακές Barlinnie για σχεδόν έναν χρόνο.

Τελικά, οι εισαγγελικές αρχές αποδέχθηκαν ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση και εγκατέλειψαν τις κατηγορίες σε βάρος του.

«Ήμουν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή»

Ο Τρόι έχει πλέον καταθέσει αγωγή εκατοντάδων χιλιάδων λιρών ενώπιον του Court of Session, ζητώντας αποζημίωση για την ψυχολογική βλάβη και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή.

«Εκείνο το βράδυ έκανα απλώς τη δουλειά μου. Δεν είχα ιδέα τι επρόκειτο να συμβεί. Ήμουν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή», δήλωσε.

Όπως είπε, όταν παρέλαβε τους τέσσερις άνδρες δεν υποψιάστηκε ότι συνέβαινε κάτι παράνομο και έμαθε για την υπόθεση μόνο όταν αστυνομικοί εμφανίστηκαν στο σπίτι του και του πέρασαν χειροπέδες.

«Ήμουν εντελώς αθώος και τους εκλιπαρούσα, αλλά δεν με άκουγαν. Υπήρχαν τόσα στοιχεία που αποδείκνυαν την αθωότητά μου. Είχα συλληφθεί άδικα, πέρασα 10 μήνες στη φυλακή Barlinnie και το όνομά μου διασύρθηκε δημόσια. Μια τέτοια εμπειρία σε αλλάζει», ανέφερε.

Τρεις άνδρες καταδικάστηκαν για την επίθεση

Για την απόπειρα δολοφονίας έχουν ήδη καταδικαστεί τρεις άνδρες.

Ο Λίαμ ΜακΝτόναλντ καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών, ο Ντίλαν Χάλντεϊν σε 13 χρόνια, ενώ ο Γουίλιαμ Ντίκσον σε 9 χρόνια και τέσσερις μήνες.

Κατά την επιμέτρηση των ποινών τον Δεκέμβριο του 2025, ο δικαστής Νόρμαν ΜακΦάντεν χαρακτήρισε την επίθεση «προσεκτικά σχεδιασμένο συμβόλαιο θανάτου», σημειώνοντας ότι οι δράστες μετακινήθηκαν με ιδιωτικό όχημα για να συλλέξουν εξοπλισμό, όπως προστατευτικές στολές, πριν επιτεθούν στο θύμα.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι ο οδηγός του ταξί «περίμενε για να διευκολύνει τη διαφυγή τους, προφανώς χωρίς να γνωρίζει το εγκληματικό σχέδιο».

Εκπρόσωπος της Police Scotland δήλωσε ότι, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον της Δικαιοσύνης, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει περαιτέρω σχολιασμός.