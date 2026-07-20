Μακελειό από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία – 14 νεκροί και πάνω από 160 τραυματίες σε ένα 24ωρο

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Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 160 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι φονικότερες επιθέσεις καταγράφηκαν στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Χάρκοβο.

Τρεις νεκροί και 78 τραυματίες στη Ζαπορίζια

Στη Ζαπορίζια, ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν την πόλη, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας 78, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ, έξι κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν τέσσερα διαφορετικά σημεία, προκαλώντας ζημιές σε βιομηχανικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε κατοικημένες περιοχές.

Οι διασώστες χρειάστηκαν πολλές ώρες για να απεγκλωβίσουν θύματα από τα συντρίμμια πενταώροφης πολυκατοικίας, όπου εντοπίστηκαν οι σοροί των τριών θυμάτων.

Συνολικά, 79 πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές, ενώ αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους και να μεταφερθούν σε καταφύγια.

«Εκεί όπου θα έπρεπε να ακούγονται παιδικά γέλια και να υπάρχει ένα ασφαλές σπίτι, σήμερα υπάρχουν μόνο ερείπια», δήλωσε ο Φεντόροφ.

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό 48, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Μία από τις φονικότερες επιθέσεις σημειώθηκε σε τερματικό σταθμό της ουκρανικής εταιρείας ταχυμεταφορών Nova Poshta στον οικισμό Νόβι Κορότιτς, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνδρες ηλικίας 24, 25, 45 και 62 ετών, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 20 άνθρωποι.

Στην πόλη Ιζιούμ τραυματίστηκαν 23 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι ενός έτους που υπέστη οξεία αντίδραση στρες μετά τις επιθέσεις με κατευθυνόμενες βόμβες, πυραύλους πολλαπλής εκτόξευσης και drones.

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε πρατήριο καυσίμων στο Χάρκοβο, σχολείο, διοικητικά κτίρια, κατοικίες, γκαράζ, οχήματα και εγκαταστάσεις της Nova Poshta.

Επιθέσεις σε Σούμι, Χερσώνα, Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια Σούμι, ένας 54χρονος άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν επτά κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν την πρωτεύουσα της περιφέρειας.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, ανέφερε ότι μία από τις επιθέσεις κατέστρεψε εγκαταστάσεις κέντρου αποκατάστασης για παιδιά και άτομα με αναπηρία.

«Κέντρο αποκατάστασης για παιδιά και ανθρώπους με αναπηρία. Αυτή είναι η αντίληψη του Πούτιν για έναν στρατιωτικό στόχο», έγραψε σε ανάρτησή του.

With its latest attacks, Russia destroyed one of the rehabilitation centre’s facilities for children and adults with disabilities in the Sumy region. It is yet another horrific reminder why there can be no pauses in protecting life. This was a place where the most vulnerable… pic.twitter.com/tJe9acgHc9 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 19, 2026

Στη Χερσώνα, ρωσικές επιθέσεις με drones και πυροβολικό προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 16, ενώ υπέστησαν ζημιές κατοικίες, κατάστημα, πρατήριο καυσίμων, αγροτικά μηχανήματα και οχήματα.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ σκοτώθηκαν τέσσερις άμαχοι, δύο στο Κραματόρσκ και δύο στο Σλοβιάνσκ, ενώ 13 ακόμη τραυματίστηκαν.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επιθέσεις με drones, πυροβολικό και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Μία 74χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με ουκρανικές αρχές, στην πόλη Παβλογκράντ, που αριθμεί περίπου 100.000 κατοίκους, η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (KAB) εναντίον του ίδιου του αστικού ιστού.

The most terrifying part of today’s attack on Pavlohrad is this: For the first time, russia used guided bombs (KABs) against the city itself. Pavlohrad is home to around 100,000 people. As long as the world hesitates to give Ukraine everything it needs to destroy the aircraft… https://t.co/WV26j0qB4C pic.twitter.com/XkHkUjv4ft — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) July 20, 2026

Νέα νυχτερινή επίθεση με πυραύλους και drones

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο κατευθυνόμενους πυραύλους Kh-59/69 από την κατεχόμενη Κριμαία και 94 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed.

Ένας πύραυλος και εννέα drones έπληξαν εννέα διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ ο δεύτερος πύραυλος δεν έφτασε στον στόχο του.