Μακελειό από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία – 14 νεκροί και πάνω από 160 τραυματίες σε ένα 24ωρο

Ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 160, με τις φονικότερες να καταγράφονται στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Χάρκοβο. Οι επιθέσεις, με κατευθυνόμενες βόμβες, πυραύλους και drones, έπληξαν κατοικημένες περιοχές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κέντρα αποκατάστασης και υποδομές, αφήνοντας πίσω τους εκτεταμένα ερείπια και χιλιάδες εκτοπισμένους κατοίκους.

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Διεθνή Νέα

Λούτρινα παιχνίδια ανάμεσα στα συντρίμμια πολυκατοικίας που υπέστη σοβαρές ζημιές από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, στις 19 Ιουλίου 2026. (Στρατιωτική Διοίκηση της Περιφέρειας Ζαπορίζια/Telegram)
Λούτρινα παιχνίδια ανάμεσα στα συντρίμμια πολυκατοικίας που υπέστη σοβαρές ζημιές από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, στις 19 Ιουλίου 2026. (Στρατιωτική Διοίκηση της Περιφέρειας Ζαπορίζια/Telegram)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 160 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο. Οι φονικότερες επιθέσεις καταγράφηκαν στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Χάρκοβο.
  • Στη Ζαπορίζια, ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν 78, ενώ στην περιφέρεια του Χαρκόβου οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό 48.
  • Επιθέσεις σημειώθηκαν επίσης σε Σούμι, Χερσώνα, Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ, με ένα κέντρο αποκατάστασης για παιδιά να καταστρέφεται και να αναφέρονται νέα θύματα και τραυματίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 160 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι φονικότερες επιθέσεις καταγράφηκαν στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Χάρκοβο.

Τρεις νεκροί και 78 τραυματίες στη Ζαπορίζια

Στη Ζαπορίζια, ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν την πόλη, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας 78, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ, έξι κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν τέσσερα διαφορετικά σημεία, προκαλώντας ζημιές σε βιομηχανικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε κατοικημένες περιοχές.

Οι διασώστες χρειάστηκαν πολλές ώρες για να απεγκλωβίσουν θύματα από τα συντρίμμια πενταώροφης πολυκατοικίας, όπου εντοπίστηκαν οι σοροί των τριών θυμάτων.

Συνολικά, 79 πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές, ενώ αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους και να μεταφερθούν σε καταφύγια.

«Εκεί όπου θα έπρεπε να ακούγονται παιδικά γέλια και να υπάρχει ένα ασφαλές σπίτι, σήμερα υπάρχουν μόνο ερείπια», δήλωσε ο Φεντόροφ.

Κατεστραμμένη πολυκατοικία στη Ζαπορίζια μετά από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, στις 19 Ιουλίου 2026. (Στρατιωτική Διοίκηση της Περιφέρειας Ζαπορίζια)
Κατεστραμμένη πολυκατοικία στη Ζαπορίζια μετά από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, στις 19 Ιουλίου 2026. (Στρατιωτική Διοίκηση της Περιφέρειας Ζαπορίζια)

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό 48, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Μία από τις φονικότερες επιθέσεις σημειώθηκε σε τερματικό σταθμό της ουκρανικής εταιρείας ταχυμεταφορών Nova Poshta στον οικισμό Νόβι Κορότιτς, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνδρες ηλικίας 24, 25, 45 και 62 ετών, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 20 άνθρωποι.

Στην πόλη Ιζιούμ τραυματίστηκαν 23 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι ενός έτους που υπέστη οξεία αντίδραση στρες μετά τις επιθέσεις με κατευθυνόμενες βόμβες, πυραύλους πολλαπλής εκτόξευσης και drones.

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε πρατήριο καυσίμων στο Χάρκοβο, σχολείο, διοικητικά κτίρια, κατοικίες, γκαράζ, οχήματα και εγκαταστάσεις της Nova Poshta.

 

Καμένο αυτοκίνητο στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ μετά από ρωσική επίθεση με drones, πυροβολικό και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. (Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ντνιπροπετρόφσκ)
Καμένο αυτοκίνητο στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ μετά από ρωσική επίθεση με drones, πυροβολικό και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. (Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ντνιπροπετρόφσκ)

 

Πυροσβέστης επιχειρεί να κατασβέσει πυρκαγιά που προκλήθηκε από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ. (Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ντνιπροπετρόφσκ)
Πυροσβέστης επιχειρεί να κατασβέσει πυρκαγιά που προκλήθηκε από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ. (Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ντνιπροπετρόφσκ)

Επιθέσεις σε Σούμι, Χερσώνα, Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια Σούμι, ένας 54χρονος άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν επτά κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν την πρωτεύουσα της περιφέρειας.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, ανέφερε ότι μία από τις επιθέσεις κατέστρεψε εγκαταστάσεις κέντρου αποκατάστασης για παιδιά και άτομα με αναπηρία.

«Κέντρο αποκατάστασης για παιδιά και ανθρώπους με αναπηρία. Αυτή είναι η αντίληψη του Πούτιν για έναν στρατιωτικό στόχο», έγραψε σε ανάρτησή του.

Στη Χερσώνα, ρωσικές επιθέσεις με drones και πυροβολικό προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 16, ενώ υπέστησαν ζημιές κατοικίες, κατάστημα, πρατήριο καυσίμων, αγροτικά μηχανήματα και οχήματα.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ σκοτώθηκαν τέσσερις άμαχοι, δύο στο Κραματόρσκ και δύο στο Σλοβιάνσκ, ενώ 13 ακόμη τραυματίστηκαν.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επιθέσεις με drones, πυροβολικό και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Μία 74χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με ουκρανικές αρχές, στην πόλη Παβλογκράντ, που αριθμεί περίπου 100.000 κατοίκους, η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (KAB) εναντίον του ίδιου του αστικού ιστού.

Νέα νυχτερινή επίθεση με πυραύλους και drones

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο κατευθυνόμενους πυραύλους Kh-59/69 από την κατεχόμενη Κριμαία και 94 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed.

Ένας πύραυλος και εννέα drones έπληξαν εννέα διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ ο δεύτερος πύραυλος δεν έφτασε στον στόχο του.

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