Πειραιάς: Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε διαμέρισμα – Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τους πυκνούς καπνούς

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Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) σε διαμέρισμα που βρίσκεται σε πολυκατοικία, στην οδό Καλλιγά, στο κέντρο του Πειραιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:45 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και οι πυροσβέστες έδωσαν μεγάλη μάχη, ώστε να μην επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα και πολυκατοικίες.

Από το διαμέρισμα εξακολουθούν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν και κάποιες εκρήξεις μέσα από το σπίτι που τυλίχτηκε στις φλόγες.

Ένοικος βγήκε από το διαμέρισμα φωνάζοντας «φωτιά»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο διαμέρισμα διέμεναν πέντε αλλοδαποί, ένας εκ των οποίων ήταν μέσα στο σπίτι, όταν ξέσπασε η φωτιά. Αμέσως ο άνδρας βγήκε από το διαμέρισμα, φωνάζοντας «φωτιά, φωτιά», γεγονός που κινητοποίησε και τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους.

Ένας κάτοικος περιέγραψε χαρακτηριστικά ότι το σπίτι του γέμισε με καπνό, όταν άνοιξε την πόρτα για να βγει, ενώ η ορατότητα ήταν περιορισμένη στις σκάλες κι έτσι αποφάσισε να πάρει το ασανσέρ για να απομακρυνθεί από την πολυκατοικία.

Στη γειτονιά επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική λόγω των πυκνών καπνών.

Στη σημείο παραμένουν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Δείτε εικόνες: