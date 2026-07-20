Πειραιάς: Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε διαμέρισμα – Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τους πυκνούς καπνούς

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Καλλιγά, στο κέντρο του Πειραιά. Από το διαμέρισμα εξακολουθούν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκαν εκρήξεις και πέντε αλλοδαποί διέμεναν στο διαμέρισμα, με έναν εξ αυτών να ειδοποιεί τους ενοίκους για την εκκένωση.

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φωτιά διαμέρισμα Πειραιάς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Καλλιγά, στο κέντρο του Πειραιά.
  • Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική από τους πυκνούς καπνούς που εξακολουθούν να βγαίνουν από το διαμέρισμα, ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις.
  • Στο διαμέρισμα διέμεναν πέντε αλλοδαποί, με έναν εξ αυτών να βγαίνει φωνάζοντας «φωτιά, φωτιά» και να κινητοποιεί τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

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Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) σε διαμέρισμα που βρίσκεται σε πολυκατοικία, στην οδό Καλλιγά, στο κέντρο του Πειραιά.

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Η πυροσβεστική προχώρησε σε απεγκλωβισμούς

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:45 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και οι πυροσβέστες έδωσαν μεγάλη μάχη, ώστε να μην επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα και πολυκατοικίες.

Από το διαμέρισμα εξακολουθούν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν και κάποιες εκρήξεις μέσα από το σπίτι που τυλίχτηκε στις φλόγες.

Ένοικος βγήκε από το διαμέρισμα φωνάζοντας «φωτιά»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο διαμέρισμα διέμεναν πέντε αλλοδαποί, ένας εκ των οποίων ήταν μέσα στο σπίτι, όταν ξέσπασε η φωτιά. Αμέσως ο άνδρας βγήκε από το διαμέρισμα, φωνάζοντας «φωτιά, φωτιά», γεγονός που κινητοποίησε και τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους.

Ένας κάτοικος περιέγραψε χαρακτηριστικά ότι το σπίτι του γέμισε με καπνό, όταν άνοιξε την πόρτα για να βγει, ενώ η ορατότητα ήταν περιορισμένη στις σκάλες κι έτσι αποφάσισε να πάρει το ασανσέρ για να απομακρυνθεί από την πολυκατοικία.

Στη γειτονιά επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική λόγω των πυκνών καπνών.

Στη σημείο παραμένουν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Δείτε εικόνες:

φωτιά διαμέρισμα Πειραιάς

 

 

 

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