Λιονέλ Μέσι: Το συγκινητικό μήνυμα μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026 – «Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε αυτό που πετύχαμε…»

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Η εθνική Αργεντινής πάλεψε, ωστόσο στον τελικό του Μουντιάλ 2026 η εθνική Ισπανίας επικράτησε με 1-0, σηκώνοντας στο τέλος το πολυπόθητο τρόπαιο. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο Λιονέλ Μέσι πραγματοποίησε την πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ολοκλήρωση του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο σταρ της εθνικής Αργεντινής και ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, συνόδευσε το πρώτο του μήνυμα με μία φωτογραφία του από το τέλος του Μουντιάλ 2026.

Ο Λιονέλ Μέσι στην ανάρτησή του έγραψε: «Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος και θα χρειαστεί χρόνος για να κλείσει αυτή η πληγή. Όμως κρατώ επίσης όλα τα όμορφα… Τους αγώνες που καταφέραμε να ανατρέψουμε δίνοντας τα πάντα και που θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στη μνήμη, τη στήριξη ενός ολόκληρου λαού που, μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας, μας οδήγησε να βρεθούμε ξανά, για ακόμη μία φορά, ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε αυτό που πετύχαμε, όμως αυτή η ομάδα έφτασε σε δύο συνεχόμενους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή και για κάθε μήνυμα. Για ακόμη μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να είμαστε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια περηφάνια που νιώθουμε ως Αργεντινοί.

Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου».