Λιονέλ Μέσι: Το συγκινητικό μήνυμα μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026 – «Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε αυτό που πετύχαμε…»

Η εθνική Ισπανίας επικράτησε της Αργεντινής με 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ 2026, με τον Λιονέλ Μέσι να πραγματοποιεί την πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο μήνυμά του, ο Μέσι εξέφρασε τον πόνο του για την ήττα, αλλά και την περηφάνια για την ομάδα του και τη στήριξη του λαού, συγχαίροντας παράλληλα την Ισπανία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Λιονέλ Μέσι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η εθνική Ισπανίας επικράτησε της Αργεντινής με 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ 2026, κατακτώντας το πολυπόθητο τρόπαιο.
  • Ο Λιονέλ Μέσι, στην πρώτη του ανάρτηση μετά τον τελικό, δήλωσε μεταξύ άλλων πως «σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε αυτό που πετύχαμε».
  • Ευχαρίστησε τους φιλάθλους για τη στήριξη, ενώ συνεχάρη την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η εθνική Αργεντινής πάλεψε, ωστόσο στον τελικό του Μουντιάλ 2026 η εθνική Ισπανίας επικράτησε με 1-0, σηκώνοντας στο τέλος το πολυπόθητο τρόπαιο. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο Λιονέλ Μέσι πραγματοποίησε την πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ολοκλήρωση του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λιονέλ Μέσι για τη φωτογραφία με τον Γιαμάλ: «Πόσο τρελό πράγμα»

Ο σταρ της εθνικής Αργεντινής και ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, συνόδευσε το πρώτο του μήνυμα με μία φωτογραφία του από το τέλος του Μουντιάλ 2026.

Ο Λιονέλ Μέσι στην ανάρτησή του έγραψε: «Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος και θα χρειαστεί χρόνος για να κλείσει αυτή η πληγή. Όμως κρατώ επίσης όλα τα όμορφα… Τους αγώνες που καταφέραμε να ανατρέψουμε δίνοντας τα πάντα και που θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι στη μνήμη, τη στήριξη ενός ολόκληρου λαού που, μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας, μας οδήγησε να βρεθούμε ξανά, για ακόμη μία φορά, ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Γιάννης Αντετοκούνμπο για Λιονέλ Μέσι: Ελπίζω στην καριέρα μου να μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο

Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε αυτό που πετύχαμε, όμως αυτή η ομάδα έφτασε σε δύο συνεχόμενους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή και για κάθε μήνυμα. Για ακόμη μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να είμαστε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια περηφάνια που νιώθουμε ως Αργεντινοί.

Το «θαύμα του πεπρωμένου»: Όταν ο Λιονέλ Μέσι κρατούσε στην αγκαλιά του τον Λαμίν Γιαμάλ

Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ