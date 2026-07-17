Γιάννης Αντετοκούνμπο για Λιονέλ Μέσι: Ελπίζω στην καριέρα μου να μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο δύο φορές πολυτιμότερος παίκτης του NBA που οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στον τίτλο του 2021, δήλωσε ότι ο Μέσι είναι το είδος του παίκτη – όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – που δημιούργησε το «σχέδιο» για το αθλητικό μεγαλείο.

«Απλώς πρέπει να ακολουθήσεις», είπε. «Είναι δύσκολο. Πρέπει να είσαι πειθαρχημένος. Πρέπει να είσαι αφοσιωμένος στην τέχνη σου. Αλλά υπάρχει. Και αν θέλεις να ακολουθήσεις, ακολουθείς. Αν δεν θέλεις να ακολουθήσεις, πηγαίνεις σπίτι σου…» δήλωσε.

Ο Αντετοκούνμπο παρακολούθησε τον Μέσι και την Αργεντινή να εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με νίκη επί της Αγγλίας την Τετάρτη στην Ατλάντα.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε στο Μαϊάμι για να παρουσιαστεί την Πέμπτη ως το νεότερο αστέρι των Χιτ, μετά την ανταλλαγή του από τους Μπακς.

«Σκεφτόμουν την πορεία του», είπε ο Αντετοκούνμπο για την πορεία του Μέσι από την Μπαρτσελόνα στην Παρί Σεν Ζερμέν και, το 2023, στην Ίντερ Μαϊάμι του Major League Soccer, σε μια μεταγραφή που πολλοί προέβλεπαν ότι θα τον ωθούσε να εξαφανιστεί από την ελίτ σκηνή. Αντίθετα, ο 39χρονος βρίσκεται στα πρόθυρα ενός δεύτερου συνεχόμενου στέμματος Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Ο Μέσι μπορεί να μείνει στην ιστορία ως ένας από τους καλύτερους αθλητές όλων των εποχών. Μπορεί να έχει δύο νίκες σε τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου», σχολίασε ο Αντετοκούνμπο.

«Όταν το βλέπεις αυτό, εμπνέεσαι. Σίγουρα εμπνέεσαι να φροντίζεις το σώμα σου, να συνεχίζεις να κάνεις το σωστό για την ομάδα σου». Ο Αντετοκούνμπο είπε ότι εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από μια στιγμή στη νίκη της Τετάρτης επί της Αγγλίας, όταν ο Μέσι έπεσε στο έδαφος.

«Και μετά μπορούσες να δεις όλους τους συμπαίκτες του να τρέχουν για να τον βοηθήσουν. Πρέπει να το κερδίσεις αυτό. Ο σεβασμός που έχει από τους συμπαίκτες του, τον έχει κερδίσει… Ελπίζω στην καριέρα μου να μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο» τόνισε.