Europa League: Η Ντινάμο Κιέβου αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον Β’ προκριματικό – Τα αποτελέσματα του Α’ προκριματικού γύρου

Η Ντινάμο Κιέβου του Ιγκόρ Κόστσιουκ θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ στον Β’ προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς επικράτησε της Ουνιβερσιτατέα Κλουζ με 4-2 στα πέναλτι, έπειτα από δεύτερη διαδοχική «λευκή» ισοπαλία (0-0), αυτή τη φορά στη «Cluj Arena» της Ρουμανίας.

Οι Ουκρανοί ήταν καλύτεροι και στη ρεβάνς, έχοντας δοκάρι με τον Πονομαρένκο στο 32′ και μία τρομερή ευκαιρία του Πικαλιόνοκ στο 41′. Ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι, αφού γκολ δεν μπήκε ούτε στο έξτρα 30λεπτο κι εκεί «μίλησε» ο γκολκίπερ της Ντινάμο, Νέτσερετ, ο οποίος απέκρουσε τη δεύτερη εκτέλεση του Κοντρέα.

Ο Τσίπτσιου έστειλε πάνω απ’ τα δοκάρια το τρίτο πέναλτι των Ρουμάνων και οι Ουκρανοί που είχαν το απόλυτο απ’ την «άσπρη βούλα» πήραν την πρόκριση κι ετοιμάζονται πλέον για τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ στις 23 και 30 Ιουλίου.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Νίστορ 1-0

Γιαρμολένκο 1-1

Κοντρέα – Απέκρουσε ο Νέτσερετ

Μπράζκο 1-2

Τσίπτσιου άουτ

Πονομαρένκο 1-3

Μπιτς 2-3

Λόνβικ 2-4

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΛΟΥΖ (Κριστιάνο Μπεργκόντι, 4-2-3-1): Μικάιλ, Στανόγεβ (112′ Τσούκου), Κριστέα, Κοντρέα, Τσίπτσιου, Ντραμέ (92′ Τσίντες), Πίνιο (113′ Σιμιόν), Στεφανέσκου (46′ Αλίεβ), Μπιτς, Μεντί (77′ Φράιντεϊ), Μακάλου (92′ Νίστορ).

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (Ιγκόρ Κόστσιουκ, 4-3-3): Νέτσερετ, Κεντζιόρα (76′ Βιβτσαρένκο), Μπίλοβαρ, Μιχάβκο, Ντούμπιντσακ (99′ λ.τρ. Μαλίς), Πικαλιόνοκ (63′ Μπουγιάλσκι), Μπράζκο, Σαπαρένκο (87′ Λόνβικ), Βολοσίν (87′ Ογκουντάνα), Ρεντούσκο (76′ Γιαρμολένκο), Πονομαρένκο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων για τον Α’ προκριματικό του Europa League: