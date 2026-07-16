Άρης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ έως το 2028

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Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και θα ενισχύσει τη φροντ λάιν της ομάδας έως το 2028.

Ο 25χρονος Αμερικανός αγωνίζεται στις θέσεις του πάουερ φόργουορντ και του σέντερ, ενώ διαθέτει πολυετή εμπειρία από το NBA. Η διοίκηση του Άρη προχώρησε σε μία σημαντική οικονομική επένδυση, προσθέτοντας στο ρόστερ έναν παίκτη με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του αμερικανικού μπάσκετ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

Η ΚΑΕ Άρης αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Jeremiah Robinson-Earl έως το 2028.

Ο Jeremiah Robinson-Earl γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2000 και, με ύψος 2,06 μ., αγωνίζεται στις θέσεις του πάουερ φόργουορντ και του σέντερ.

Ο 26χρονος άσος φοίτησε για τρία χρόνια στο Bishop Miege High School. Κατά την τρίτη χρονιά του, με 21,3 πόντους, 8,1 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα, οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Πολιτείας του Κάνσας.

Το 2019 εντάχθηκε στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα του Villanova και, κατά την πρώτη του σεζόν, αναδείχθηκε Big East Freshman of the Year, έχοντας 10,5 πόντους και 9,4 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Ολοκλήρωσε τη δεύτερη χρονιά του με 15,7 πόντους, 8,5 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ, επιδόσεις που του χάρισαν τον τίτλο του Big East co-Player of the Year, μαζί με τους νυν παίκτες των Phoenix Suns και των Los Angeles Lakers, Collin Gillespie και Sandro Mamukelashvili, αντίστοιχα.

Μετά από μόλις δύο χρόνια στο NCAA, ο Robinson-Earl δήλωσε συμμετοχή στο ντραφτ του 2021, στο οποίο επιλέχθηκε στο νούμερο 32 από τους New York Knicks. Στη συνέχεια, οι Knicks τον παραχώρησαν στους Oklahoma City Thunder.

Κατά τη ρούκι σεζόν του, αγωνίστηκε σε 49 παιχνίδια, στα 36 ως βασικός, και είχε κατά μέσο όρο 7,5 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και μία ασίστ. Τη σεζόν 2022-2023 αγωνίστηκε σε 43 παιχνίδια, στα 20 ως βασικός, και κατέγραψε 6,8 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και μία ασίστ ανά αγώνα.

Το καλοκαίρι του 2023 παραχωρήθηκε με ανταλλαγή στους Houston Rockets και στη συνέχεια συμφώνησε με τους New Orleans Pelicans. Τη σεζόν 2023-2024 είχε 2,9 πόντους και 1,9 ριμπάουντ σε 39 αγώνες.

Την επόμενη σεζόν, 2024-2025, απέκτησε πιο ενεργό ρόλο. Σε 66 αγώνες, στους εννέα ως βασικός, είχε 6,8 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ ανά παιχνίδι.

Το 2025 συμφώνησε με τους Indiana Pacers, με τους οποίους αγωνίστηκε σε 17 παιχνίδια και είχε 4,2 πόντους και 5,6 ριμπάουντ. Παράλληλα, έπαιξε σε πέντε αγώνες με τους Dallas Mavericks, καταγράφοντας 4,4 πόντους και τρία ριμπάουντ.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, το 2018 ο νέος παίκτης του Άρη Betsson οδήγησε την ομάδα U18 των ΗΠΑ στην κατάκτηση του Παναμερικανικού Πρωταθλήματος. Το 2019 κατέκτησε με την ομάδα U19 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έχοντας 12,7 πόντους και 6,3 ριμπάουντ».

Η διαδρομή του στο NBA

Ο Ρόμπινσον-Ερλ επιλέχθηκε στο νούμερο 32 του ντραφτ του 2021 και άρχισε την επαγγελματική καριέρα του στους Oklahoma City Thunder. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στους New Orleans Pelicans, στους Indiana Pacers και στους Dallas Mavericks.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει καλύψει τόσο τη θέση «4» όσο και τη θέση «5», προσφέροντας λύσεις στα ριμπάουντ, στην άμυνα και στο παιχνίδι κοντά στο καλάθι. Ο Άρης προσθέτει, με την απόκτησή του, εμπειρία και αθλητικότητα στη γραμμή των ψηλών ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.