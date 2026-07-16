Πυροδοτείται η «βόμβα»: Συμφωνία Άρσεναλ-Κλαμπ Μπριζ για τον Χρήστο Τζόλη – Το ποσό της μεταγραφής

Σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη φέρεται να κατέληξαν η Άρσεναλ και η Κλαμπ Μπριζ, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic.

Όπως αναφέρει το βρετανικό Μέσο, οι δύο ομάδες συμφώνησαν σε ένα ποσό που ανέρχεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο 24χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται, πλέον, να συνεχίσει την καριέρα του στο αγγλικό πρωτάθλημα, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με την Κλαμπ Μπριζ.

Συμβόλαιο έως το 2031

Οι πληροφορίες που είχαν προηγηθεί ανέφεραν ότι ο Έλληνας διεθνής είχε ήδη συμφωνήσει με την Άρσεναλ για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του, το οποίο αναμένεται να έχει διάρκεια έως το 2031.

Το δημοσίευμα του The Athletic αναφέρει ότι η αγγλική ομάδα κατέληξε, πλέον, σε συμφωνία και με την Κλαμπ Μπριζ, ολοκληρώνοντας το βασικό σκέλος των διαπραγματεύσεων για τη μεταγραφή.

Η επικείμενη απόκτηση του Τζόλη έρχεται μετά την αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνέχισε την καριέρα του στην Τουρκία και τη Μπεσίκτας.

Νέο ρεκόρ πώλησης για την Κλαμπ Μπριζ

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί με τους συγκεκριμένους οικονομικούς όρους, η Κλαμπ Μπριζ αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη πώληση ποδοσφαιριστή στην ιστορία της.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η μεταγραφή του Σαρλ Ντε Κετελάρε στη Μίλαν το 2022, η οποία είχε αποφέρει στον βελγικό σύλλογο 37,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η Κλαμπ Μπριζ είχε αποκτήσει τον Τζόλη από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ πριν από δύο χρόνια, καταβάλλοντας περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφαινόμενη πώλησή του στην Άρσεναλ αποφέρει, επομένως, σημαντικό οικονομικό όφελος στη βελγική ομάδα.